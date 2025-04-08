Πέντε αεροπλάνα γεμάτα με iPhones και άλλα προϊόντα μετέφερε η Apple από την Ινδία και την Κίνα στις ΗΠΑ μέσα σε μόλις τρεις ημέρες κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του Μαρτίου, σύμφωνα με το The Times of India.

Οι κατεπείγουσες μεταφορές προϊόντων έγιναν προκειμένου η εταιρεία να γλιτώσει τον γενικευμένο δασμό 10%, που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ και τέθηκε σε ισχύ από 5 Απριλίου.

Πηγές του The Times of India, ανέφεραν ότι η Apple δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να αυξήσει τις τιμές λιανικής στην Ινδία ή σε άλλες αγορές παρά τους δασμούς. Για να μετριάσει τον αντίκτυπο, η εταιρεία μετέφερε γρήγορα τα αποθέματα από τα κέντρα παραγωγής στην Ινδία και την Κίνα στις ΗΠΑ, παρόλο που αυτή η περίοδος είναι συνήθως μια περίοδος που καθυστερεί η αποστολή προϊόντων. «Εργοστάσια στην Ινδία και την Κίνα και άλλες βασικές τοποθεσίες έστελναν προϊόντα στις ΗΠΑ εν αναμονή των υψηλότερων δασμών», σύμφωνα με μια πηγή.

Αυτό το απόθεμα θα επιτρέψει στην Apple να διατηρήσει προσωρινά την τρέχουσα τιμολόγηση. «Τα αποθέματα που έφτασαν με χαμηλότερο δασμό θα θωρακίσουν προσωρινά την εταιρεία από τις υψηλότερες τιμές που θα χρειαστεί να πληρώσει για νέες αποστολές βάσει των αναθεωρημένων φορολογικών συντελεστών», εξήγησε η πηγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποθήκες της Apple στις ΗΠΑ έχουν αποθέματα για αρκετούς μήνες.

«Οποιαδήποτε αύξηση των τιμών για την αντιστάθμιση αυτού του αντίκτυπου δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην αγορά των ΗΠΑ, αλλά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε βασικές περιοχές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας», σημείωσε η πηγή. Η εταιρεία αναλύει πώς οι διαφορετικές δομές τιμολογίων μεταξύ των τοποθεσιών παραγωγής θα επηρεάσουν την αλυσίδα εφοδιασμού της. Οι ΗΠΑ παραμένουν μια κρίσιμη αγορά για τα προϊόντα της Apple και η εταιρεία εργάζεται για να αποφύγει τη μεταφορά αυξημένου κόστους παραγωγής στους καταναλωτές, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο τη ζήτηση όσο και τα περιθώρια κέρδους.

Πώς η Ινδία ήταν στην καλύτερη θέση ως το «ασφαλέστερο» στοίχημα της Apple στην κατασκευή iPhone

Η διοίκηση Τραμπ ανακοίνωσε, επίσης, αμοιβαίους δασμούς 26% που θα εφαρμοστούν στις 9 Απριλίου, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη στρατηγική παραγωγής της Apple στο μέλλον. Η Ινδία είναι πιθανό να διαδραματίσει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής της Apple, καθώς η εταιρεία απομακρύνεται περισσότερο από την Κίνα.

Επί του παρόντος, επικεντρωμένη στην παραγωγή iPhone και AirPod στην Ινδία, η Apple ουσιαστικά επωφελείται από ένα δασμολογικό πλεονέκτημα, με τις ινδικές εξαγωγές να υπόκεινται σε αμοιβαίο δασμό 26% προς τις ΗΠΑ σε σύγκριση με το 54% που επιβάλλεται στα κινεζικά προϊόντα.

Αυτή η σημαντική διαφορά των 28 ποσοστιαίων μονάδων δημιουργεί οικονομικά κίνητρα για την Apple να επιταχύνει τη μετάβασή της στην κατασκευή στην Ινδία. Η εταιρεία αντιπροσωπεύει ήδη το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών smartphone της Ινδίας σχεδόν 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, αν και οι αλλαγές παραγωγής πιθανότατα θα εξαρτηθούν από τους τελικούς δασμολογικούς όρους των ΗΠΑ με διάφορες χώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.