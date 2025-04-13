Οι εργασίες για τον χρόνο και τον τόπο της συνάντησης μεταξύ των προέδρων της Τουρκίας και των ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Είπε επίσης ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιθυμεί και θα επισκεφθεί τη Συρία όταν θα πληρούνται οι προϋποθέσεις.

«Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, οι εργασίες μας επί του θέματος συνεχίζονται. Το αν η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία ή στις ΗΠΑ, το πότε θα πραγματοποιηθεί, αυτά είναι θέματα που επί του παρόντος επεξεργάζονται τα υπουργεία μας» δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφορικά με τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν.

Σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου, στο πλαίσιο του Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας, ο Χακάν Φιντάν είπε επίσης ότι ο πρόεδρος Ερντογάν «σκοπεύει γενικά» να επισκεφθεί τη Συρία. «Συνεχίζουμε τις εργασίες μας για το θέμα αυτό. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο πρόεδρός μας θα επισκεφθεί τη Συρία» ανέφερε.

