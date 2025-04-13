Λογαριασμός
Φιντάν για συνάντηση Ερντογάν με Τραμπ: Εργαζόμαστε για να ορίσουμε τον χρόνο και τον τόπο της συνάντησης

Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στην ατζέντα καθώς ο ΥΠΕΞ Φιντάν τονίζει την ειρηνευτική διπλωματία της Τουρκίας

Φιντάν

Οι εργασίες για τον χρόνο και τον τόπο της συνάντησης μεταξύ των προέδρων της Τουρκίας και των ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Είπε επίσης ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιθυμεί και θα επισκεφθεί τη Συρία όταν θα πληρούνται οι προϋποθέσεις.

«Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, οι εργασίες μας επί του θέματος συνεχίζονται. Το αν η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία ή στις ΗΠΑ, το πότε θα πραγματοποιηθεί, αυτά είναι θέματα που επί του παρόντος επεξεργάζονται τα υπουργεία μας» δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφορικά με τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν.

Σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου, στο πλαίσιο του Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας, ο Χακάν Φιντάν είπε επίσης ότι ο πρόεδρος Ερντογάν «σκοπεύει γενικά» να επισκεφθεί τη Συρία. «Συνεχίζουμε τις εργασίες μας για το θέμα αυτό. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο πρόεδρός μας θα επισκεφθεί τη Συρία» ανέφερε.

