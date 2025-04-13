Ως η πιο θανατηφόρα επίθεση από το 2023 καταγράφεται το πυραυλικό χτύπημα της Ρωσίας στην πόλη Σούμι στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Επιπλέον, τουλάχιστον 84 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και 10 παιδιά, ορισμένοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση.

Την περασμένη εβδομάδα, και ενώ οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για μία εκεχειρία, βρίσκονται σε εξέλιξη, η Ρωσία είχε χτυπήσει στην πόλη Kryvyi Rih, με τουλάχιστον 20 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το χτύπημα στην πόλη Σούμι πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικούς πυταύλους, «στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα σε όλον τον κόσμο», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η Ρωσία θέλει ακριβώς αυτό το είδος του πολέμου, να τρομοκρατεί τον κόσμο. Χωρίς πίεση από τους συμμάχους μας, η επίτευξη ειρήνης είναι αδύνατη. Οι συζητήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ τους βαλλιστικούς πυραύλους και τις βόμβες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, στέλνοντας ουσιαστικά μήνυμα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το πυραυλικό χτύπημα πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης Σούμι, καθώς οι πολίτες πήγαιναν στην εκκλησία ή στις εργασίες τους, όπως δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν το σημείο της πόλης που βρίσκεται η πιο μεγάλη εκκλησία, τη στιγμή που όλοι οι πολίτες ήταν στον δρόμο.

Βίντεο από το σημείο δείχνει το μέγεθος της καταστροφής:

‼️21 killed, 83 injured – including 7 children – Russian missile strike on Sumy #Ukraine



Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko has provided updated information.



All of the wounded are receiving medical assistance. Emergency services continue working at the site. pic.twitter.com/ixQ1bIMJft — МВС України (@MVS_UA) April 13, 2025

Η ουκρανική κυβέρνηση απηύθυνε εκ νέου έκκληση στη διεθνή κοινότητα και ειδικότερα στις ΗΠΑ, για την προμήθεια περισσότερων αμυντικών συστημάτων, ακόμα και αντιβαλλιστικών όπλων, καθώς η Μόσχα φαίνεται να κλιμακώνει σε όλα υτα επίπεδα την επιχείρησή της.

Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, για προσωρινή παύση πυρός, αφορά τα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και τις ενεργειακές υποδομές εκατέρωθεν.

