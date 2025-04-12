Στη συνάντηση που είχαν χθες, Παρασκευή ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ και ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζιπίνγκ το Πεκίνο κάλεσε την ΕΕ να σταθεί στον πλευρό της απέναντι στο «εκφοβισμό» των δασμών του Τραμπ. Σύμφωνα ωστόσο με αναλυτές, ακόμα και αν οι δασμοί έχουν επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και του Πεκίνου, η Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απίθανο να γίνουν γρήγορα στενοί σύμμαχοι.

«Δεν βλέπω την ΕΕ και την Κίνα να ενώνονται κατά των ΗΠΑ», δήλωσε στο CNBC ο Μαξ Μπέργκμαν, διευθυντής του Προγράμματος Ευρώπη, Ρωσία και Ευρασία στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, οι δύο δυνάμεις μπορεί να είναι πιο ανοιχτές για περισσότερη συνεργασία αλλά οι οικονομικές συγκρούσεις και τα υπάρχοντα ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο και τον ανταγωνισμό αποτελούν σημαντικό εμπόδιο, εξήγησε.

«Οι δυνατότητες για οικονομική ευθυγράμμιση ΕΕ και Κίνας είναι περιορισμένες, καθώς και οι δύο είναι οικονομίες που βασίζονται στις εξαγωγές και ως εκ τούτου είναι σκληροί ανταγωνιστές, ειδικά στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της καθαρής τεχνολογίας», σημείωσε ο Μπέργκμαν.

«Πιστεύω ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές, αλλά ταυτόχρονα και βαθείς πρακτικοί περιορισμοί και για τις δύο. Αν η Κίνα δεν είναι διατεθειμένη να κάνει κάποιες μεγάλες παραχωρήσεις, δυσκολεύομαι να δω την ΕΕ να ενώνεται πίσω από μια στρατηγική βαθύτερης δέσμευσης» τόνισε.

Οι εντάσεις ΕΕ - Κίνας

Η ΕΕ και η Κίνα έχουν μια διττή σχέση. Ενώ η Κίνα είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ εκτός από τις ΗΠΑ, οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο έχουν επίσης σκαμπανεβάσματα όσον αφορά το εμπόριο με μέτρα και αντίμετρα.

Η ΕΕ ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι το Πεκίνο επιδοτεί βασικούς τομείς όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες, το χάλυβα και το αλουμίνιο με τρόπο που είναι επιβλαβής για τις παγκόσμιες αγορές και την ανταγωνιστικότητα. Πέρυσι, η ΕΕ έπληξε την Κίνα με δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα, ως αποτέλεσμα.

Σε ό,τι θεωρήθηκαν αντίποινα, το Πεκίνο ξεκίνησε έρευνες αντιντάμπινγκ στις εξαγωγές χοιρινού κρέατος και μπράντι στην ΕΕ, καθώς και έρευνα κατά των επιδοτήσεων στα γαλακτοκομικά προϊόντα της ΕΕ.

Και δεν είναι μόνο το εμπόριο που προκαλεί εντάσεις στη σχέση ΕΕ-Κίνας, δήλωσε στο CNBC ο Κάρστεν Νίκελ, διευθύνων σύμβουλος της Teneo. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν «θεμελιώδεις διαφορές» μεταξύ των δύο «ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει με τις ΗΠΑ».

«Αυτό έχει να κάνει με άλυτα ερωτήματα σχετικά με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Κίνα. Έχει να κάνει με τις συνεχιζόμενες επιφυλάξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικά σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και έχει να κάνει με τις ανησυχίες για την υποστήριξη της Κίνας προς τη Ρωσία και την Ουκρανία», εξήγησε.

Ο Ίαν Μπρέμερ, ιδρυτής και πρόεδρος του ομίλου Eurasia, τόνισε επίσης ότι υπάρχει μια «βαθιά» ευρωπαϊκή δυσπιστία προς την Κίνα σε τομείς όπως η πνευματική ιδιοκτησία και η τεχνολογική επιτήρηση, καθώς και η βιομηχανική πολιτική.

Αυτό «δεν εξαφανίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνονται αντίπαλος», είπε στο CNBC.

Προσπάθειες να έρθουν πιο κοντά

Ωστόσο, η Κίνα θα μπορούσε να δοκιμάσει και να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία να χαλαρώσει τους δεσμούς ΗΠΑ-ΕΕ σε μια προσπάθεια να αποκτήσει έναν στενότερο δεσμό με την ΕΕ, σχολιάζουν οι αναλυτές.

«Η Κίνα ειδικά θα δει μια ευκαιρία να διαλύσει τη διατλαντική συμμαχία και να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά», δήλωσε ο Μπέργκμαν του CSIS.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι Ευρωπαίοι μπορεί να φαντάζονται «αντιστάθμιση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και ίσως να κάνουν την Κίνα να μειώσει την υποστήριξή της στη ρωσική αμυντική βιομηχανία και να ανοίξει οικονομικά», πρόσθεσε.

Η Κίνα και η ΕΕ φαίνεται να έχουν έρθει πιο κοντά τελευταία.

Στην συνάντηση που είχε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ την Παρασκευή με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε για μια πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ των δύο. Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι επισκέφθηκε επίσης την Ευρώπη νωρίτερα φέτος, κάνοντας λόγο για στενότερους δεσμούς και βαθύτερη συνεργασία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο κινέζος πρωθυπουργός, Λι Τσιανγκ συνομίλησαν στο τηλέφωνο — με την επικεφαλής της ΕΕ να τονίζει «τον κρίσιμο ρόλο της Κίνας στην αντιμετώπιση πιθανής εκτροπής του εμπορίου που προκαλείται από τους δασμούς» και προέτρεψε το Πεκίνο να εργαστεί για μια λύση που θα περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις στα ζητήματα που προκαλούνται από τους δασμούς, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα υπάρξει αλλαγή στις σχέσεις;

Τελικά όμως, λέει ο Νίκελ, «η εστίαση γίνεται στη διαχείριση αυτής της πολύ προκλητικής κατάστασης για την παγκόσμια οικονομία».

«Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι υποκείμενες προκλήσεις στη σχέση ΕΕ- Κίνας έχουν καλυτερεύσει από τη μια μέρα στην άλλη», πρόσθεσε.

Η δασμολογική δράση των ΗΠΑ θα μπορούσε ακόμη και να κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα μεταξύ Κίνας και ΕΕ, σχολιάζει ο Νίκελ, καθώς θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τα υπάρχοντα ζητήματα, όπως η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα των κινεζικών εξαγωγών.

Ξεχωριστά, «οι δασμοί Τραμπ θα αναγκάσουν τις Βρυξέλλες να σκληρύνουν την εμπορική τους στάση έναντι του Πεκίνου πέρα ​​από τις τρέχουσες προσπάθειες αντιμετώπισης των οικονομικών ανισορροπιών με την Κίνα που απειλούν τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες», ανέφεραν οι αναλυτές του Eurasia Group.

Ταυτόχρονα, οι Ευρωπαίοι φορείς χάραξης πολιτικής θα χρησιμοποιήσουν «ηπιότερη ρητορική» έναντι της Κίνας για να αποφύγουν την πυροδότηση ενός εμπορικού πολέμου σε δύο μέτωπα. «Αλλά αυτό είναι πολύ απίθανο να μεταφραστεί σε συνεργασία Βρυξελλών-Πεκίνου εναντίον της Ουάσιγκτον», κατέληξαν.

Πηγή: skai.gr

