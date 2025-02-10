Ο αιγύπτιος ΥΠΕΞ απορρίπτει κατηγορηματικά το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας

Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Μπαντρ Αμπντελάτι επανέλαβε πως το Κάιρο απορρίπτει κατηγορηματικά το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στην Ουάσινγκτον με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Αμπντελάτι υπογράμμισε την ανάγκη για επιτάχυνση της ανοικοδόμησης της Γάζας, με τους Παλαιστίνιους να παραμένουν στα πάτρια εδάφη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.

Η συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών έγινε στον απόηχο της αμφιλεγόμενης πρότασης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και να την ανοικοδομήσει, μετατρέποντάς τη σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», με τους κατοίκους του θύλακα να εκτοπίζονται σε άλλες χώρες – όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία – χωρίς δικαίωμα επιστροφής.

«Η Αίγυπτος προσβλέπει σε συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση για την επίτευξη της πολυπόθητης δίκαιης ειρήνης στη Μέση Ανατολή κατά τρόπο που θα ανταποκρίνεται στα νόμιμα δικαιώματα των Παλαιστινίων, με κυριότερο το δικαίωμά τους να ιδρύσουν ανεξάρτητο κράτος στο σύνολο των εδαφών τους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

