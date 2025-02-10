Πρώτες πτήσεις επαναπατρισμού Βενεζουελάνων μεταναστών από ΗΠΑ

Το Καράκας έστειλε δύο αεροπλάνα στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον επαναπατρισμό Βενεζουελάνων μεταναστών, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών, δέκα ημέρες μετά την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ στην πρωτεύουσα της χώρας αυτής της Λατινικής Αμερικής.

"Η Βενεζουέλα ενημερώνει τον λαό της και τον κόσμο ότι δύο αεροπλάνα είναι καθοδόν προς το έδαφος της Βενεζουέλας για να μεταφέρουν στο έδαφός μας συμπατριώτες Βενεζουελάνους μετανάστες που βρίσκονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες", τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τα αεροπλάνα μεταφέρουν μετανάστες που απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι τα πρώτα μετά τη συμφωνία τον Ιανουάριο μεταξύ της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, προστίθεται.

"Η μπολιβαριανή κυβέρνηση ενημερώνει επίσης πως ειδοποιήθηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ότι ορισμένοι από τους ανθρώπους που επιστρέφουν στη χώρα φέρονται να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες ή να εμπλέκονται σε εγκληματικές πράξεις (της συμμορίας που αρχικά ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα κι έχει εξαπλωθεί) Tren de Aragua", διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου, το οποίο δεν δίνει περισσότερα στοιχεία για τις πτήσεις ή τον αριθμό των επιβαινόντων σε αυτές.

Στις 31 Ιανουαρίου, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρίτσαρντ Γκρενέλ, συναντήθηκε με τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας με αποστολή να απαιτήσει από την κυβέρνηση να δεχτεί την "άνευ όρων" επιστροφή απελαθέντων από τις ΗΠΑ Βενεζουελανών -- συμπεριλαμβανομένων των μελών της Tren de Aragua -- και να πετύχει την απελευθέρωση Αμερικανών "ομήρων" που κρατούνται στη Βενεζουέλα.

Ο Γκρενέλ έφυγε μαζί με έξι Αμερικανούς που απελευθερώθηκαν και ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ικανοποιήθηκε όσον αφορά το πρώτο σημείο.

Η Ουάσινγκτον που δεν αναγνωρίζει την εκλογή του Μαδούρο, η οποία σύμφωνα με την αντιπολίτευση επιτεύχθηκε με νοθεία, δηλώνει ότι δεν έκανε καμιά παραχώρηση όταν ο Μαδούρο έκανε λόγο για "νέα εκκίνηση" στις σχέσεις μεταξύ δύο χωρών, οι οποίες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 2019.

Από τον Ιανουάριο που ανέλαβε τα καθήκοντα του ο Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο η μετανάστευση είναι ένα από τα βασικά συνθήματα της προεδρίας του, έβαλε τέλος στο καθεστώς προσωρινής προστασίας από το οποίο επωφελούνταν περίπου 600.000 Βενεζουελάνοι που είχαν καταφύγει στις ΗΠΑ λόγω της οικονομικής κρίσης και της κρίσης ασφαλείας στη χώρα τους. Το καθεστώς προσωρινής προστασίας τους προστάτευε από την απέλαση.

Περισσότερα από 7,8 εκατομμύρια Βενεζουελάνοι μετανάστευσαν την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Ένα μέρος αυτών βρίσκεται στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

