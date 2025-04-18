Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς με αποτέλεσμα την «καταστροφή» του «πετρελαϊκού λιμανιού Ρας Ίσα», που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, εναντίον των οποίων η Ουάσιγκτον πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις της — είναι σχεδόν καθημερινές τον τελευταίο μήνα.

«Σκοπός των βομβαρδισμών αυτών ήταν να φθαρεί η οικονομική πηγή ισχύος των Χούθι», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.

Destruction of Houthi Controlled Ras Isa Fuel Port



The Houthis have continued to benefit economically and militarily from countries and companies that provide material support to a designated foreign terrorist organization. The Iran-backed Houthis use fuel to sustain their… pic.twitter.com/SRiELV4juk — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 17, 2025

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ ανέλαβαν δράση προκειμένου να εξαλείψουν αυτή την πηγή καυσίμων για τους υποστηριζόμενους από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι και να τους στερήσουν παράνομα έσοδα που χρηματοδοτούσαν τις ενέργειες των Χούθι για να κατατρομοκρατείται ολόκληρη την περιοχή για πάνω από δέκα χρόνια», κατά την ίδια πηγή.

«Σειρά αμερικανικών επιδρομών στοχοποίησε το πετρελαϊκό λιμάνι Ρας Ίσα», ανέφερε από την πλευρά του το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στους αντάρτες.

🇺🇸🇾🇪 Massive fires are raging at Yemen’s Ras Isa port on the western coast after U.S. airstrikes targeted the facility in an apparent attempt to destroy it. pic.twitter.com/oZNv0na57r — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) April 17, 2025

Η Ουάσιγκτον εξέφρασε παράλληλα δυσαρέσκεια για το γεγονός πως παρότι οι Χούθι χαρακτηρίστηκαν ξανά «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», πλοία συνέχισαν να παραδίδουν καύσιμα στο λιμάνι αυτό, βόρεια από τη Χοντάιντα, στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Αυτά τα καύσιμα θα έπρεπε να παραδίδονται με νόμιμο τρόπο στους κατοίκους της Υεμένης», έκρινε η CENTCOM, σύμφωνα με την οποία οι Χούθι «καταχρώνταν» τα έσοδα για να χρηματοδοτούν «τις τρομοκρατικές ενέργειές τους».

Οι ΗΠΑ λένε πως σκοπός των βομβαρδισμών που εξαπολύουν στην Υεμένη είναι να σταματήσουν οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε στα μέσα Μαρτίου να εντατικοποιηθούν οι επιχειρήσεις του στρατού του.

Οι Χούθι άρχισαν να βάζουν στο στόχαστρο με πυραύλους και drones την εμπορική ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου 2023, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση στη Διώρυγα του Σουέζ, από όπου διερχόταν ως πέρυσι περί το 12% της παγκόσμιας θαλάσσιας εμπορικής κίνησης. Λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία συνδεόμενα με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Οι αντάρτες, που υποστηρίζονται από το Ιράν, λένε επίσης πως στοχοποιούν αμερικανικά πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα σε αντίποινα για τα συχνά πολύνεκρα αμερικανικά πλήγματα στην Υεμένη.

