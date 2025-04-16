Τραμπ: Απειλεί την Κίνα με δασμούς έως και 245%

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τώρα δασμούς ύψους έως και 245% λόγω των αντιποίνων που ανακοίνωσε το Πεκίνο, σύμφωνα με δήλωση του Λευκού Οίκου αργά το βράδυ της Τρίτης.

Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί με εξοντωτικούς δασμούς το Πεκίνο ως «παραδειγματισμό», επειδή αντέδρασε με αντίμετρα.

«Η Κίνα αντιμετωπίζει τώρα δασμούς έως και 245% στις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αποτέλεσμα των αντίμετρών της», αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

«Την πρώτη μέρα, ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε την πολιτική του για το America First Trade (Πρώτα η Αμερική στο Εμπόριο) για να κάνει την οικονομία της Αμερικής ξανά σπουδαία», σημειώνεται.

«Περισσότερες από 75 χώρες μας έχουν προσεγγίσει για να συζητήσουν νέες εμπορικές συμφωνίες. Ως αποτέλεσμα, οι εξατομικευμένοι υψηλότεροι δασμοί έχουν σταματήσει επί του παρόντος εν μέσω αυτών των συζητήσεων, εκτός από την Κίνα, η οποία ανταπέδωσε. Η Κίνα αντιμετωπίζει τώρα δασμούς έως και 245% στις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αποτέλεσμα των αντιποίνων της» επισημαίνεται.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί επίσης να επιβάλει δασμούς σε κρίσιμης σημασία κινεζικά ορυκτά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα φάση κλιμάκωσης των σχέσεων με την Κίνα.

Δείτε την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου εδώ

«Η μπάλα στο γήπεδο της Κίνας»

«Η μπάλα βρίσκεται στην περιοχή της Κίνας» όσον αφορά το ζήτημα των αμερικανικών τελωνειακών δασμών διεμήνυσε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος, εν μέσω του εμπορικού πολέμου που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο.

Ο πρόεδρος Τραμπ «δήλωσε εκ νέου σαφώς ότι είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία με την Κίνα. Ωστόσο, η Κίνα έχει ανάγκη μια συμφωνία με τις ΗΠΑ» και όχι το αντίστροφο, σημείωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σε ενημέρωση δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, «η Κίνα θέλει αυτό που έχουμε: τον Αμερικανό καταναλωτή. Με άλλα λόγια, (οι Κινέζοι) έχουν ανάγκη (τα) χρήματα» των Αμερικανών. Η μπάλα βρίσκεται στην περιοχή της Κίνας», αν αυτή θέλει να δώσει τέλος στον εμπορικό πόλεμο.

Οι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ ασκούν «πίεση» στην οικονομία

Οι υπέρογκοι τελωνειακοί δασμοί που έχουν επιβληθεί το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκούν πίεση στην οικονομία, πάνω απ’ όλα στο εξωτερικό εμπόριο της Κίνας, αναγνώρισε νωρίτερα κινέζος αξιωματούχος.

«Το τρέχον διάστημα, η επιβολή υψηλών τελωνειακών δασμών από τις ΗΠΑ ασκούν κάποια πίεση στο εξωτερικό εμπόριο και στην οικονομία της χώρας μας», συνόψισε ο Σενγκ Λαϊγιούν, αναπληρωτής επίτροπος της κινεζικής εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Δεν φοβόμαστε»

Η Κίνα απάντησε σήμερα ότι «δεν φοβάται» έναν εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.



«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν αληθινά να επιλύσουν το πρόβλημα μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης, οφείλουν να πάψουν να ασκούν μέγιστη πίεση, να πάψουν να απειλούν και να κάνουν εκβιασμούς, και να συζητήσουν με την Κίνα στη βάση της ισότητας, του σεβασμού και του αμοιβαίου οφέλους», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο Λιν Τζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Εξάλλου το κινεζικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι η «αχαλίνωτη» χρήση ισχύος δεν θα κάνει σπουδαία και πάλι την Αμερική, μετά τις αμερικανικές κατηγορίες περί κινεζικής επίθεσης και τις αναφορές για υψηλότερες αμερικανικές αμυντικές δαπάνες το 2026.

«Ο πάρα πολύ υψηλός αμυντικός προϋπολογισμός εξέθεσε για άλλη μια φορά την πολεμοχαρή φύση της αμερικανικής πλευράς και την πεποίθησή της ότι 'η ισχύς δημιουργεί δίκαιο'», δήλωσε ο Ζανγκ Σιαογκάνγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Άμυνας.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

