Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Χούθι μιλούν για δεκάδες νεκρούς στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο λιμάνι Ρας Ίσα - Δείτε βίντεο από τους βομβαρδισμούς

«Σκοπός των βομβαρδισμών αυτών ήταν να φθαρεί η οικονομική πηγή ισχύος των Χούθι», ανέφεραν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς να κάνουν λόγο για νεκρούς

UPDATE: 04:03
Υεμένη

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς με αποτέλεσμα την «καταστροφή» του «πετρελαϊκού λιμανιού Ρας Ίσα», που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

«Σκοπός των βομβαρδισμών αυτών ήταν να φθαρεί η οικονομική πηγή ισχύος των Χούθι», ανέφερε μεταξύ άλλων το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X. «Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ ανέλαβαν δράση προκειμένου να εξαλείψουν αυτή την πηγή καυσίμων για τους υποστηριζόμενους από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι και να τους στερήσουν παράνομα έσοδα που χρηματοδοτούσαν τις ενέργειες των Χούθι για να κατατρομοκρατείται ολόκληρη την περιοχή για πάνω από δέκα χρόνια», πρόσθεσε.

Από την άλλη πλευθρά, εκπρόσωπος της κυβέρνησης του κινήματος ανταρτών Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, την ευθύνη για τους οποίους ανέλαβαν χθες Πέμπτη οι ΗΠΑ, στο πετρελαϊκό λιμάνι Ρας Ίσα, στην επαρχία Χοντάιντα (δυτικά) είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 30, κατά τον ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό των θυμάτων.

«Δεκατρείς εργάτες και υπάλληλοι του πετρελαϊκού λιμανιού στη Ρας Ίσα σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν στην αμερικανική επίθεση στο λιμάνι» αυτό, στο βορειοδυτικό τμήμα της επαρχίας Χοντάιντα, δήλωσε ο Ανίς Αλασμπάχι, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Διευκρίνισε πως δεν πρόκειται παρά για ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό των θυμάτων.

Ο ηγέτης των Χούθι, σε νεότερη ανακοίνωσή του αύξησε τον αριθμό των θυμάτων σε «20 νεκρούς και 50 τραυματίες», προσθέτοντας ότι «πέντε εργαζόμενοι σε υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και τραυματιοφορείς έχασαν τη ζωή τους επίσης εκτελώντας το καθήκον τους».

Εν τω μεταξύ, το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στο κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ανέφερε μέσω X πως τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εκατό και πλέον τραυματίστηκαν στους χθεσινούς αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, επικαλούμενο τις υπηρεσίες υγείας στην επαρχία Χοντάιντα.

Δείτε βίντεο από τους βομβαρδισμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χούθι της Υεμένης ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark