Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς με αποτέλεσμα την «καταστροφή» του «πετρελαϊκού λιμανιού Ρας Ίσα», που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

«Σκοπός των βομβαρδισμών αυτών ήταν να φθαρεί η οικονομική πηγή ισχύος των Χούθι», ανέφερε μεταξύ άλλων το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X. «Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ ανέλαβαν δράση προκειμένου να εξαλείψουν αυτή την πηγή καυσίμων για τους υποστηριζόμενους από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι και να τους στερήσουν παράνομα έσοδα που χρηματοδοτούσαν τις ενέργειες των Χούθι για να κατατρομοκρατείται ολόκληρη την περιοχή για πάνω από δέκα χρόνια», πρόσθεσε.

Destruction of Houthi Controlled Ras Isa Fuel Port



The Houthis have continued to benefit economically and militarily from countries and companies that provide material support to a designated foreign terrorist organization. The Iran-backed Houthis use fuel to sustain their… pic.twitter.com/SRiELV4juk — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 17, 2025

Από την άλλη πλευθρά, εκπρόσωπος της κυβέρνησης του κινήματος ανταρτών Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, την ευθύνη για τους οποίους ανέλαβαν χθες Πέμπτη οι ΗΠΑ, στο πετρελαϊκό λιμάνι Ρας Ίσα, στην επαρχία Χοντάιντα (δυτικά) είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 30, κατά τον ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό των θυμάτων.

«Δεκατρείς εργάτες και υπάλληλοι του πετρελαϊκού λιμανιού στη Ρας Ίσα σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν στην αμερικανική επίθεση στο λιμάνι» αυτό, στο βορειοδυτικό τμήμα της επαρχίας Χοντάιντα, δήλωσε ο Ανίς Αλασμπάχι, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Διευκρίνισε πως δεν πρόκειται παρά για ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό των θυμάτων.

Ο ηγέτης των Χούθι, σε νεότερη ανακοίνωσή του αύξησε τον αριθμό των θυμάτων σε «20 νεκρούς και 50 τραυματίες», προσθέτοντας ότι «πέντε εργαζόμενοι σε υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και τραυματιοφορείς έχασαν τη ζωή τους επίσης εκτελώντας το καθήκον τους».

Εν τω μεταξύ, το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στο κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ανέφερε μέσω X πως τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εκατό και πλέον τραυματίστηκαν στους χθεσινούς αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, επικαλούμενο τις υπηρεσίες υγείας στην επαρχία Χοντάιντα.

Δείτε βίντεο από τους βομβαρδισμούς

🇺🇸🇾🇪 Massive fires are raging at Yemen’s Ras Isa port on the western coast after U.S. airstrikes targeted the facility in an apparent attempt to destroy it. pic.twitter.com/oZNv0na57r — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) April 17, 2025

