Πλήγματα του ισραηλινού στρατού προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον 35 Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, οι περισσότεροι σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας που διαχειρίζεται το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), στην κεντρική Γάζα, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι υγείας.

Αξιωματούχοι υγείας στα νοσοκομεία Σίφα και Αλ Κουντς ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν καθώς πλησίαζαν το κέντρο διανομής κοντά στον πρώην οικισμό της Νετζαρίμ και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Iσραηλινά στρατιωτικά πλήγματα στην Χαν Γιούνις

Άλλοι δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε άλλα ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα στην Χαν Γιούνις στα νότια του θύλακα, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα.

Την Τρίτη, όταν αξιωματούχοι υγείας της Γάζας ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι κοντά σε άλλο κέντρο διανομής του GHF στη Ράφα της νότιας Γάζας, ο στρατός ανακοίνωσε ότι έριξε προειδοποιητικά πυρά για να απομακρύνει "υπόπτους" που πλησίαζαν τα στρατεύματα και συνιστούσαν απειλή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι σημειώθηκε "σημαντική πρόοδος" στις προσπάθειες διασφάλισης της απελευθέρωσης των επανομεινάντων ομήρων στη Γάζα, αλλά ότι είναι "πολύ νωρίς" για να αναπτερωθούν οι ελπίδες ότι θα υπάρξει συμφωνία.

Παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ να αποκατασταθεί μια εκεχειρία στη Γάζα, ούτε το Ισραήλ ούτε η Χαμάς έχουν εκφράσει την προθυμία να υποχωρήσουν ως προς τα βασικά τους αιτήματα και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας.

Δύο πηγές της Χαμάς είπαν στο Reuters ότι δεν γνωρίζουν κάτι περί νέας πρότασης για εκεχειρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

