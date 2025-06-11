Στη δραματική επιδείνωση της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρατηρείται στην Τουρκία εστίασε ο βουλευτής Κρις Σμιθ κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από το Νιου Τζέρσεϊ προέδρευσε σε ακρόαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τομ Λάντος που είχε θέμα τη διερεύνηση τρόπων για την αντιμετώπιση των μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.

Υπό αυτό το πρίσμα, υπενθύμισε ότι η Επιτροπή Θρησκευτικής Ελευθερίας των ΗΠΑ συνιστά στην αμερικανική κυβέρνηση να συμπεριλάβει την Τουρκία στον Ειδικό Κατάλογο Παρακολούθησης των χωρών που παρουσιάζουν σοβαρές παραβιάσεις των θρησκευτικών ελευθερίων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η επανεισαγωγή του «Νόμου περί Πολιτικής για τη Διακρατική Καταστολή», με δεδομένο ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει ένα σοβαρό ιστορικό στοχοποίησης και καταδίωξης των επικριτών της πέρα από τα σύνορά της.

«Έχω προεδρεύσει σε πολυάριθμες ακροάσεις για την Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων το 1995, το 1999, το 2000, το 2005, το 2015 και το 2024 και έχω θέσει το θέμα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την τουρκική κυβέρνηση σε διάφορες μορφές», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής.

Παρόντες ως μάρτυρες στην ακροαματική διαδικασία ήταν ο ακτιβιστής και πρώην παίκτης του NBA Ένες Καντέρ Φρίντομ, ο εκτελεστικός διευθυντής της Συμμαχίας για τις Κοινές Αξίες 'Αλπ Ασλαντόγκαν, και ο πολιτικός αναλυτής της δεξαμενής σκέψης American Enterprise Institute Μάικλ Ρούμπιν.

Ο Πραγματικός Αριθμός των Πολιτικών Κρατουμένων στην Τουρκία

Ο βουλευτής Κρις Σμιθ υποστήριξε ότι είναι αδύνατον να υπολογιστεί με ακρίβεια ο πραγματικός αριθμός των πολιτικών κρατουμένων στην Τουρκία. Όπως εκτίμησε, ο αριθμός των κρατουμένων στη γειτονική χώρα είναι πολύ μεγαλύτερος από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, υπολογίζοντας ότι πρέπει να ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες.

Επικαλούμενος πρόσφατες εκθέσεις από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ΜΚΟ, ο Αμερικανός βουλευτής παρουσίασε τα ακόλουθα στοιχεία:

• Περίπου 15.539 άτομα κρατούνται λόγω της φερόμενης σχέσης τους με το κίνημα Γκιουλέν.

• Περίπου 8.500 άτομα έχουν προφυλακιστεί ή φυλακιστεί έπειτα από καταδίκη για φερόμενες διασυνδέσεις με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

• Ένας επιπλέον σημαντικός αριθμός ατόμων κρατείται λόγω άσκησης δημοσιογραφικού έργου και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συνεχίζοντας, ο βουλευτής Κρις Σμιθ παρουσίασε ένα δημοσίευμα της Deutsche Welle που σημειώνει ότι μόνο το τελευταίο διάστημα «περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι φαίνεται να έχουν ήδη συλληφθεί κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαμαρτυριών που πυροδοτήθηκαν από τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου».

Σχετικά με τις διάφορες μορφές που λαμβάνουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ο κ. Σμιθ επικαλείται έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που αναφέρεται σε:

• Βασανιστήρια, σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση από την κυβέρνηση.

• Αυθαίρετες συλλήψεις ή κρατήσεις.

• Σοβαρά προβλήματα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

• Ύπαρξη πολιτικών κρατουμένων.

• Διακρατική καταστολή εναντίον ατόμων που διαμένουν στο εξωτερικό.

• Σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία του Τύπου.

• Σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία του διαδικτύου.

• Ουσιαστική παρέμβαση στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι».

Παραβιάσεις Θρησκευτικών Ελευθερίων

Ο Αμερικανός νομοθέτης υπενθύμισε στην κατάθεση του ότι οι εκθέσεις της Επιτροπής Θρησκευτικής Ελευθερίας των ΗΠΑ του 2025 συνιστούν έντονα στην αμερικανική κυβέρνηση «να συμπεριλάβει την Τουρκία στον Ειδικό Κατάλογο Παρακολούθησης για την εμπλοκή ή την ανοχή σοβαρών παραβιάσεων της θρησκευτικής ελευθερίας σύμφωνα με τον Διεθνή Νόμο περί Θρησκευτικής Ελευθερίας».

Στο σημείο αυτό, ο βουλευτής Σμιθ έκανε ειδική αναφορά στην καταπάτηση των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων. Όπως επισήμανε, αυτές οι παραβιάσεις στοχεύουν τους Αλεβίτες Μουσουλμάνους, τους Κούρδους, τους Χριστιανούς, ιδίως την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και τους Προτεστάντες, και επεκτείνονται στα εδάφη που κατέχει παράνομα η Τουρκία στη βόρεια Κύπρο και στη βόρεια Συρία.

Ωστόσο, ο βουλευτής Κρις Σμιθ υπογράμμισε ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαπράττονται εναντίον κάθε πληθυσμιακής ομάδας στην Τουρκία και συνεπώς αφορούν και τους Τούρκους Σουνίτες Μουσουλμάνους.

Διακρατική Καταστολή

Ο Αμερικανός βουλευτής κατέκρινε τη στοχοποίηση πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό από τη χώρα καταγωγής τους, λέγοντας ότι η απάντηση των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου ήταν αναιμική. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κρις Σμιθ υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει από κοινού με τον Δημοκρατικό συνάδελφο του Τζιμ Μακγκόβερν τον «Νόμο περί Πολιτικής για τη Διακρατική Καταστολή».

«Η επανεισαγωγή αυτού του νομοσχεδίου είναι επίκαιρη. Το νομοσχέδιο θα απαιτούσε από τον πρόεδρο να επιβάλει κυρώσεις σε ξένα άτομα και οντότητες που εμπλέκονται άμεσα σε διακρατική καταστολή και θα απαιτούσε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αναπτύξει μια στρατηγική για την καταπολέμηση της διακρατικής καταστολής, να κατευθύνει την κοινότητα των πληροφοριών να εντοπίσει τους δράστες της διακρατικής καταστολής και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους των αρχών επιβολής του νόμου για την ανίχνευση και την καταπολέμησή της», τόνισε ο βουλευτής.

Προς επίρρωση του ισχυρισμού του, ο βουλευτής Σμιθ αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Ένες Καντέρ Φρίντομ και του 'Αλπ Ασλαντόγκαν που, όπως είπε, βρίσκονταν ως μάρτυρες στην ακρόαση της επιτροπής με πραγματικό κίνδυνο για τον εαυτό τους.

«Η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει ένα τρομερό ιστορικό στοχοποίησης και καταδίωξης των επικριτών της πέρα από τα σύνορά της. Από αυτή την επαίσχυντη άποψη, η κυβέρνηση Ερντογάν είναι μια από τις πιο επιθετικές κυβερνήσεις στον κόσμο, απαγάγοντας ή "εξαφανίζοντας" με άλλο τρόπο πολλούς από τους επικριτές της. Έχει ήδη καταδιώξει τον κ. Φρίντομ - με απειλές θανάτου, εντάλματα σύλληψης, επιθέσεις, εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αρκετές απόπειρες απαγωγής και έκδοσης. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, για το τεράστιο θάρρος σας που αποτελεί έμπνευση και για τους Αμερικανούς, και όπως είμαι σίγουρος, για εκατομμύρια Τούρκους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

