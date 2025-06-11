Ο ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ ανακοίνωσε σήμερα την ανάπτυξη των εφέδρων της Εθνοφρουράς στο Τέξας, σε ένα πλαίσιο κινήματος διαμαρτυρίας για τις απελάσεις παράτυπων μεταναστών που διατάχθηκαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ήρεμες διαδηλώσεις είναι νόμιμες. Η επίθεση σε πρόσωπα ή αγαθά είναι παράνομη και θα προκαλέσει συλλήψεις», προειδοποίησε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Άμποτ, σημαντικό στέλεχος των ρεπουμπλικανών και γνωστό για την προώθηση μιας κατασταλτικής μεταναστευτικής πολιτικής στην πολιτεία του, η οποία συνορεύει με το Μεξικό.

Παράλληλα η αστυνομία του Λος Άντζελες στην πολιτεία της Καλιφόρνια ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ ότι προχωρά σε συλλήψεις των ομάδων που παραβιάζουν την απαγόρευση κυκλοφορίας η οποία τέθηκε σε ισχύ για να αποτραπούν επεισόδια από διαδηλωτές που αντιτίθενται στη μεταναστευτική πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης.

"Συνεχίζουν να συγκεντρώνονται πολλές ομάδες (...) και βρίσκονται σε εξέλιξη μαζικές συλλήψεις. Η απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ", ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης σε ανάρτησή της στο X, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω ή να ορίσει το μέγεθος αυτού που εννοεί με τον όρο "μαζικές".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

