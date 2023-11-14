ΗΠΑ και Λονδίνο επέβαλαν νέες κυρώσεις σε στελέχη Χαμάς και Ισλαμικού Τζιχάντ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα, σε συντονισμό με τη Βρετανία, την επιβολή μιας νέας σειράς κυρώσεων σε βάρος στελεχών της Χαμάς και ατόμων που συνδέονται μαζί τους, κυρίως μελών του Ισλαμικού Τζιχάντ.

Αυτή είναι η τρίτη δέσμη αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Χαμάς μετά την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου. Στο στόχαστρο μπαίνουν «οι κυριότεροι αξιωματούχοι της Χαμάς και οι μηχανισμοί μέσω των οποίων το Ιράν παρέχει στήριξη στη Χαμάς και στον Ισλαμικό Τζιχάντ» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ συμμετέχει στο πλευρό της Χαμάς στις μάχες που διεξάγονται στη Γάζα με τον ισραηλινό στρατό.

«Η στήριξη του Ιράν, κυρίως μέσω των Φρουρών της Επανάστασης, επιτρέπει στη Χαμάς και στον Ισλαμικό Τζιχάντ να επιδίδονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, κυρίως με τη μεταφορά (οικονομικών) πόρων και την παροχή όπλων και εκπαίδευσης» ανέφερε εξάλλου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του.

Μεταξύ των προσώπων που πλήττονται από αυτές τις κυρώσεις είναι ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Τζιχάντ στο Ιράν, ο Νάσερ Άμπου Σαρίφ, ένας Παλαιστίνιος, στέλεχος της ίδιας οργάνωσης, ο Άκρα αλ Ατζούρι, καθώς και ένα ανταλλακτήριο συναλλάγματος στον Λίβανο, το Nabil Chouman & Co, που φέρεται ότι εκτελεί τις συναλλαγές μεταξύ της Χαμάς και της Τεχεράνης.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εκτιμά ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Χαμάς σε όλον τον κόσμο ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους εταίρους τους, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να εμποδίσουν τη Χαμάς να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πόρους για να πραγματοποιεί ωμότητες» είπε η Τζάνετ Γέλεν, η υπουργός Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

