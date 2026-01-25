Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν προετοιμάζεται για μία αμερικανική επίθεση καθώς η αρμάδα που έστειλε στην περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ, το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν και τρία αντιτορπιλικά – πλησιάζουν στον Περσικό Κόλπο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης βρίσκονται σε ετοιμότητα και «με το δάχτυλο στη σκανδάλη» ενώ το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να αποφύγουν οποιαδήποτε «απερίσκεπτη ενέργεια» που θα οδηγήσει σε γενικευμένο πόλεμο.

«Αν μας επιτεθούν οι Αμερικανοί, ο πόλεμος θα είναι ολοκληρωτικός», προειδοποιεί η Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα ειδήσεων Iran International, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ έχει φυγαδευτεί σε ένα υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη, ενώ ο τρίτος γιος του, Μασούντ Χαμενεΐ, έχει αναλάβει την επικοινωνία του αγιατολάχ με τους ηγέτες της κυβέρνησης,

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 86χρονος Χαμενεΐ κρύφτηκε μετά την εκτίμηση ανώτερων αξιωματούχων ότι «αυξήθηκε ο κίνδυνος πιθανής επίθεσης από τις ΗΠΑ», καθώς οι ΗΠΑ μετακινούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το καταφύγιο στο οποίο έχει φυγαδευτεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι οχυρωμένο και διαθέτει ένα σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».

Την ώρα που ο Χαμενεϊ έχει φυγαδευτεί για να γλιτώσει τη ζωή του, ο απολογισμός των επιβεβαιωμένων νεκρών από την αιματηρή κυβερνητική καταστολή των διαδηλώσεων ξεπέρασε τους 5.100 ενώ η μη κυβερνητική οργάνωση HRANA ερευνά άλλους 12.904 θανάτους.

