Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προειδοποίησε την Πέμπτη ότι το φορολογικό νομοσχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται σε διαδικασία ψήφισης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι πιθανό να περιπλέξει το έργο της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος και του χρέους των ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια.

Το ΔΝΤ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να μειώσουν τον δημόσιο δανεισμό τους με την πάροδο του χρόνου προκειμένου να αρχίσουν να μειώνουν αποφασιστικά το χρέος τους ως ποσοστό του ΑΕΠ, δήλωσε η εκπρόσωπος Τζούλι Κόζακ.

Το φορολογικό νομοσχέδιο «φαίνεται να αντιβαίνει στη μείωση του ομοσπονδιακού χρέους μεσοπρόθεσμα», δήλωσε η Κόζακ σε δημοσιογράφους σε ενημέρωση στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη. «Όσο πιο γρήγορα αρχίσει αυτή η διαδικασία για τη μείωση του ελλείμματος, τόσο πιο σταδιακά μπορεί να επιτευχθεί η μείωση του ελλείμματος με την πάροδο του χρόνου».

Ενώ ο όρος «μεσοπρόθεσμα» μπορεί να έχει διαφορετικούς ορισμούς, το ΔΝΤ συχνά αναφέρεται σε περιόδους τριών έως πέντε ετών.

Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από τη Γερουσία και τώρα βρίσκεται στη διαδικασία ψήφισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκτιμάται ότι θα αυξήσει κατά 3,3 τρισ. δολάρια το έλλειμμα των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Το ΔΝΤ εξετάζει τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου και τον πιθανό αντίκτυπό του στην οικονομία των ΗΠΑ και θα παράσχει νέα πρόβλεψη για τις ΗΠΑ και τον κόσμο στην ενημέρωση των Παγκόσμιων Οικονομικών Προοπτικών αργότερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε η Κόζακ.



