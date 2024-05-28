Επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες για την πολιτική τους έναντι του Ισραήλ εξαπέλυσε την Τρίτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε την Τρίτη, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Καμπότζης ότι «η υποστήριξη ορισμένων χωρών προς το Ισραήλ, ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέπει τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα». Αν δεν είχαν υποστήριξη, δεν θα ήταν δυνατό κάτι τέτοιο ανέφερε.

«Το γεγονός ότι ένας Αιγύπτιος στρατιώτης σκοτώθηκε από Ισραηλινούς δείχνει πόσο πραγματική είναι η απειλή διάχυσης της κρίσης της Γάζας» προειδοποίησε ο Φιντάν, αναφερόμενος στο συνοριακό επεισόδιο της Δευτέρας.

«Το παλαιστινιακό κράτος είναι ζωτικής σημασίας επειδή το Ισραήλ αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερο τον έλεγχο περισσότερων παλαιστινιακών εδαφών μέσω παράνομων εποικισμών» σημείωσε.



Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι «αν και η διεθνής κοινότητα υστερεί όσον αφορά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, υπάρχει τώρα μια πιο θετική ατμόσφαιρα».

Πηγή: skai.gr

