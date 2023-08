Τραγωδία στις ΗΠΑ: Μητέρα δύο παιδιών πέθανε από υπερβολική κατανάλωση νερού Κόσμος 19:28, 03.08.2023 linkedin

Η γυναίκα είπε στην οικογένειά της ότι ένιωθε ότι όσο νερό κι αν έπινε δεν μπορούσε να αισθανθεί κορεσμένη