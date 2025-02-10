Επενδύσεις άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τεχνολογία ΑΙ ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή, ενόψει της διήμερης παγκόσμιας Σύνοδο Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Παρίσι.

Μάλιστα, για την προώθηση της Συνόδου Κορυφής, ο Μακρόν ανήρτησε μια σειρά από deepfake βίντεο που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη και στα οποία εμφανίζεται ο ίδιος σε διάφορους ρόλους. Σε μια σκηνή, ο Μακρόν χορεύει το τραγούδι "Voyage Voyage" της δεκαετίας του 1980 του Γάλλου τραγουδιστή Desireless. Σε ένα άλλο, πρωταγωνιστεί σε μια κατασκοπευτική κωμωδία για τα κατορθώματα ενός Γάλλου μυστικού πράκτορα που υποδύεται ο Jean Dujardin.

Σε ένα τρίτο, τραγουδάει ένα ραπ τραγούδι και επιδεικνύει τις κινήσεις του, μιμούμενος τον Γάλλο καλλιτέχνη Nekfeu.

«Είναι αρκετά καλοφτιαγμένο, με έκανε να γελάσω», πρόσθεσε ο Μακρόν, αναφερόμενος στις πλαστές εικόνες.

«Με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να κάνουμε μερικά πολύ μεγάλα πράγματα: να αλλάξουμε την υγειονομική περίθαλψη, την ενέργεια, τη ζωή στην κοινωνία μας», τόνισε στη συνέχεια ο 47χρονος πρόεδρος.

«Η Γαλλία και η Ευρώπη πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της επανάστασης για να αδράξουμε κάθε ευκαιρία, αλλά και για να προωθήσουμε τις αρχές μας», επισήμανε.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο Μακρόν θα φιλοξενήσει στο Παρίσι τη Σύνοδο Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στην οποία θα συμμετάσχουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Η Ινδία θα συμπροεδρεύσει στην εκδήλωση.

Το βίντεο του Γάλλου προέδρου, κλείνει με τον Μακρόν σε ρόλο... Μαγκάιβερ. «Ορίστε, αυτός είμαι σίγουρα εγώ», αστειεύτηκε ο Μακρόν.

Πηγή: skai.gr

