ΗΠΑ: Επιβεβαίωσαν ότι μετά τους πυραύλους ATACMS στέλνουν και νάρκες κατά προσωπικού

Η κυβέρνηση Μπάιντεν επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι μετά την άδεια για χρήση των βαλλιστικών πυραύλων ATACMS βαθιά στο ρωσικό έδαφος, στέλνει στο Κίεβο και νάρκες κατά προσωπικού.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε επίσημα ότι η απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει νάρκες κατά προσωπικού για να τη βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ρωσικών δυνάμεων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Λάος, ο Αμερικανός υπουργός διευκρίνισε ότι η αλλαγή της (αμερικανικής) πολιτικής ακολουθεί την αλλαγή τακτικής των Ρώσων.

Ο Όστιν αναγνώρισε ότι τα ρωσικά χερσαία στρατεύματα έχουν την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης, αντί των δυνάμεων που προστατεύονται περισσότερο στα τεθωρακισμένα, έτσι η Ουκρανία έχει «ανάγκη για πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν στην επιβράδυνση αυτής της προσπάθειας εκ μέρους των Ρώσων».

«Οι νάρκες ξηράς που θα προσπαθήσουμε να τους παρέχουμε θα είναι νάρκες που μπορούμε να ελέγξουμε πότε θα ενεργοποιηθούν, πότε θα πυροδοτηθούν και αυτό το κάνει, ξέρετε, την κατάσταση πολύ πιο ασφαλή τελικά από τα πράγματα που δημιουργούν μόνοι τους (οι Ουκρανοί)», υποστήριξε ο Όστιν.

Η αμερικανική απόφαση ακολουθεί αυτήν να επιτραπεί η χρήση για να χτυπηθούν στόχοι βαθιά στη ρωσική επικράτεια πυραύλων αμερικανικής κατασκευής μέσης και μακράς εμβέλειας, με τη Μόσχα να διαμηνύει πως θα υπάρξει η «προσήκουσα» ανταπόδοση.

Οι ΗΠΑ προμηθεύουν από την αρχή του πολέμου την Ουκρανία με αντιαρματικές νάρκες. Αλλά μέχρι τώρα, η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν είχε προμηθεύσει την Ουκρανία με νάρκες κατά προσωπικού λόγω των ανησυχιών για τον κίνδυνο που μπορεί να ενέχουν. Οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν εδώ και καιρό τη χρήση των ναρκών κατά προσωπικού επειδή μπορούν να σκοτώσουν αδιακρίτως και να παραμείνουν οπλισμένες για χρόνια μετά τη λήξη της σύγκρουσης στην οποία αρχικά χρησιμοποιήθηκαν.

