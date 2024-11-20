Παρουσία στενών συγγενών και φίλων έγινε σήμερα στην Αγγλία η κηδεία του Λίαμ Πέιν (Liam Payne), του τραγουδιστή του διάσημου συγκροτήματος One Direction που πέθανε πριν από ένα μήνα στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Η σορός του Πέιν μεταφέρθηκε στην Αγγλία στις 6 Νοεμβρίου.

Σήμερα, συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν στην εκκλησία της Παρθένου Μαρίας στο Αμερσάμ του Μπακινχαμσάιρ, ενώ εκατοντάδες θαυμαστές του πρόωρα χαμένου σταρ είχαν συγκεντρωθεί απέξω.

Seeing Liam's parents walk behind his coffin was heart breaking. No parent should ever have to endure the pain of burying their child 😔 #LiamPaynepic.twitter.com/08JTxVxSSY — 𝚖𝚒𝚜𝚜𝚢 ✨ (@amoremoondizis) November 20, 2024

Το παρών στην κλειστή, ιδιωτική τελετή έδωσαν τα 4 πρώην μέλη του συγκροτήματος καθώς και η σύντροφος του Πέιν, Κέιτ Κάσσιντι ( Kate Cassidy) , όλοι συντετριμμένοι και ντυμένοι στα μαύρα.

Μια άμαξα έφτασε στην εκκλησία κουβαλώντας ένα σκούρο μπλε φέρετρο με ασημένιες λαβές, στο οποίο έβαζαν λευκά τριαντάφυλλα. Πάνω από την άμαξα, υπήρχαν κόκκινα λουλούδια που σχημάτιζαν τη λέξη «γιος» και μπλε που σχημάτιζαν τη λέξη «μπαμπάς».

Σιωπή υπήρξε καθώς ο πατέρας του Πέιν, Τζοφ και η μητέρα του Κάρεν κατέβηκαν από ένα όχημα και στάθηκαν δίπλα στην άμαξα προτού το σκούρο μπλε φέρετρο μεταφερθεί στην εκκλησία από μια πλαϊνή πόρτα.

Ο Πέιν, 31 ετών, πέθανε στις 16 Οκτωβρίου, αφού έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στο ξενοδοχείο CasaSur Palermo, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής και η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ.

Οι Aρχές στην Αργεντινής προχώρησαν σε 3 συλλήψεις και διεξάγουν έρευνα γύρω από τα γεγονότα που συντελέστηκαν στη ζωή του τραγουδιστή, λίγες μέρες πριν σκοτωθεί.

