Η Κροατία πρόκειται να γίνει η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που καλείται να αντιμετωπίσει μια στεγαστική κρίση η οποία συνδέεται με τον τουρισμό παρότι κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων φοβούνται ότι η προταθείσα νομοθεσία θα πλήξει τις επιχειρήσεις.

Πακέτο νομοσχεδίων εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από το κροατικό κοινοβούλιο, αλλά η τελευταία νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο θα ψηφιστεί μόνο κατόπιν ευρύτερης συζήτησης και πιθανόν τροπολογιών.

Πόλεις από τη Μάλαγα και τη Βαρκελώνη στην Ισπανία μέχρι την Αθήνα και τη Βουδαπέστη έχουν λάβει αυστηρά μέτρα κατά των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις στεγαστικές ελλείψεις και να μειώσουν τις τιμές των ακινήτων για τους ντόπιους.

Τέτοιου είδους κινήσεις σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς πιθανόν να έχουν αντίκτυπο σε πλατφόρμες όπως οι Airbnb και Booking.com.

Αυτή τη χρονιά το παραθαλάσσια τουριστικό θέρετρο στην Κροατία, το Ντουμπρόβνικ, απαγόρευσε την έκδοση νέων ιδιωτικών αδειών μίσθωσης στην ιστορική Παλαιά Πόλη σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη φυγή των νέων εξαιτίας του υψηλού κόστους.

Ο υπουργός Οικονομικών της Κροατίας Μάρκο Πρίμορατς δήλωσε ότι οι νόμοι θα αυξήσουν τη φορολογία επί των ενοικιαζόμενων σπιτιών και την εφάπαξ πληρωμή του φόρου στις τουριστικές μισθώσεις, αλλά δεν θα επηρεάσουν τα ακίνητα που είναι μόνιμες κατοικίες ή που διατίθενται για μακροχρόνιες μισθώσεις.

Κάποιοι ντόπιοι λένε ότι αυτό θα τους δώσει την ευκαιρία να νοικιάζουν με τιμές της αγοράς και ότι θα αναζωογονήσει τις πόλεις όπου τα διαμερίσματα γεμίζουν μόνο στη διάρκεια των διακοπών.

"Αυτό που ενοχλεί τους κατοίκους του Σπλιτ, αλλά και του Ντουμπρόβνικ και άλλων παραθαλάσσιων πόλεων, είναι ότι είναι άδεια. Δεν υπάρχουν καταστήματα στο κέντρο, η πόλη είναι νεκρή και κάποιος πρέπει επιτέλους να το αναγνωρίσει αυτό", λέει η Ζακλίνα Τζούριτς της πρωτοβουλίας "Tenants Together" για τη νέα νομοθεσία, την οποία υποστηρίζει η ομάδα.

Ο τουρισμός αναλογεί περίπου στο 20% του ΑΕΠ της Κροατίας με σχεδόν 125.000 ανθρώπους να απασχολούνται στον τομέα των επιχειρήσεων μίσθωσης ακινήτων.

Αλλοι ορισμένοι από αυτούς που ενοικιάζουν τις περιουσίες τους βραχυχρόνια ανησυχούν για την προταθείσα νομοθεσία.

"Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πανικοβάλλονται, πολλοί από αυτούς πήραν δάνεια, επένδυσαν στα διαμερίσματα, όλη η επιμελητεία θα τεθεί υπό αμφισβήτηση με αυτό τον νέο νόμο", λέει ο Γιούρικα Ρέπιντς, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης πρακτορείου ενοικιάσεως ακινήτων στο Ζάγκρεμπ, πρωτεύουσα της Κροατίας.

Η Κλαούντια Καπούραλ, η οποία νοικιάζει διαμέρισμα στο Ζάγκρεμπ μέσω ενός πρακτορείου, λέει ότι θα εκτοξευθούν στα ύψη οι φόροι και ασκεί κριτική εναντίον ενός όρου που θέλει το 80% των ενοίκων να πρέπει να συμφωνήσουν στο ενοίκιο στα κτίρια κατοικιών λέγοντας ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.

"Πολλά διαμερίσματα θα είναι κλειστά, οι τιμές... πιθανόν να αυξηθούν κατά 20% τον επόμενο χρόνο", εκτιμά από την πλευρά της η Νατάσα Λούκετιτς, η οποία επίσης ενοικιάζει διαμέρισμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.