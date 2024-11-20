Η κυβέρνηση του Δημοκρατικού απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα προμηθεύσει στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας νάρκες κατά προσωπικού περιορισμένης διάρκειας (που διαθέτουν δηλαδή μηχανισμό αυτοκαταστροφής ή απενεργοποίησης έπειτα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λόγω της εξάντλησης της μπαταρίας που απαιτείται για την πυροδότηση), για να βοηθήσει να επιβραδυνθεί η ρωσική προέλαση στα μέτωπα στο ανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο αμερικανός αξιωματούχος.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί αυτήν προ ημερών να επιτραπεί η χρήση για να χτυπηθούν στόχοι βαθιά στη ρωσική επικράτεια πυραύλων αμερικανικής κατασκευής μέσης και μακράς εμβέλειας, με τη Μόσχα να διαμηνύει πως θα υπάρξει η «προσήκουσα» ανταπόδοση.

Στην απόφαση αναφέρθηκε πρώτη χθες η εφημερίδα Washington Post.

Οι ΗΠΑ προμηθεύουν επίσης από την αρχή του πολέμου την Ουκρανία με αντιαρματικές νάρκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

