Μια G20 για όλα τα γούστα

Ήταν ένα μεγάλο ραντεβού με αρκετές ιδιαιτερότητες. Η σύνοδος κορυφής της ομάδας G20 ολοκληρώθηκε στη Βραζιλία, αφήνοντας ανάμικτα συναισθήματα, που έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη συγκυρία μιας εποχής ανοικτών πολέμων και σκληρών εμπορικών αντιπαραθέσεων.



Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε ήδη επισημάνει την κρισιμότητα των καιρών. «Ήρθα στο Ρίο με ένα απλό μήνυμα: Οι χώρες της G20, εξ ορισμού, διαθέτουν τεράστια οικονομική επιρροή και συνεπώς και διπλωματική επιρροή. Πρέπει να την χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν βασικά παγκόσμια προβλήματα.»

Ο Μπάιντεν χωρίς ατζέντα

Το ερώτημα είναι αν θέλουν και αν μπορούν. Για τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για παράδειγμα ήταν η τελευταία του συμμετοχή σε ένα τέτοιο παγκόσμιο ραντεβού, οπότε δεν θα μπορούσε να δεσμευτεί για κάτι. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, που εκπροσώπησε τον Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν έδειξε να ενοχλείται από τις αναφορές στον πόλεμο στη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, όπου και υπογράμμισε την στενή σχέση των δύο χωρών.



Για τον Ταγίπ Ερντογάν ήταν μια ευκαιρία να θυμίσει στους συμπατριώτες του ότι η Τουρκία είναι ένας παγκόσμιος παίκτης και από τους κορυφαίους συνεισφέροντες στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Μακρόν εναντίον Mercosur

Για τον Εμανουέλ Μακρόν μια καλή αφορμή να εξηγήσει γιατί αρνείται την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και να εμφανιστεί ως προστάτης των Γάλλων αγροτών.



«Μας λένε συχνά ότι οι Γάλλοι είναι απομονωμένοι... Δεν είμαστε απομονωμένοι. Πρώτα απ' όλα, θέλω να συνεργαστώ με όλους εκείνους που μοιράζονται τις ίδιες θεμιτές ανησυχίες με εμάς. Πολωνοί, Αυστριακοί, Ιταλοί και πολλοί άλλοι στην Ευρώπη. Η Γαλλία εκφράζει απλώς αυτό που μεταφέρεται από πολλούς άλλους που έχουν συγκεκριμένες ανησυχίες και που θέλουν να προστατεύσουν τους αγρότες μας. Είναι δικαίωμά μας, διότι προστατεύουμε την ικανότητά μας να τρέφουμε τους εαυτούς μας, και το κάνουμε ως Ευρωπαίοι. Η Γαλλία δεν είναι μόνη της, είμαστε αρκετοί».

Ο δυσαρεστημένος Σολτς

Για τον Ολαφ Σολτς ήταν ένα καλοδεχούμενο διάλειμμα από τον προεκλογικό αγώνα, αν και οι ερωτήσεις για την υποψηφιότητά του δεν έλειψαν. Προτίμησε πάντως να εκφράσει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι περίμενε μια πιο ξεκάθαρη καταδίκη της ρωσικής επιθετικότητας και να μιλήσει ξανά για το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ. Παραδέχτηκε ότι υπάρχουν διαφωνίες στην προσέγγιση των θεμάτων ανάμεσα στους μετέχοντες.



«Είναι σαφές πόσο οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν και τη G20. Ο άνεμος που πνέει στις διεθνείς σχέσεις γίνεται όλο και πιο άγριος. Συνεπώς δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν διαφωνίες για τα ζητήματα».

Πόλεμος κατά της φτώχειας στα… χαρτιά;

Αυτό που μένει είναι μια διακήρυξη προθέσεων για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας φτώχειας. Κάτι που αποτέλεσε από την αρχή στόχο του οικοδεσπότη προέδρου της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα: «Η G20 πρέπει να συμβαίνει κάθε μέρα, στην καθημερινότητά μας. Επειδή 733 εκατομμύρια άνθρωποι κοιμούνται κάθε βράδυ χωρίς φαγητό. Ο κόσμος ξόδεψε πέρυσι 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα και δεν ξόδεψε σχεδόν τίποτα για να δώσει φαγητό στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να φάνε πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.»



Το ερώτημα είναι τώρα αν τις διακηρύξεις θα ακολουθήσουν και τα έργα.

