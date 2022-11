ΗΠΑ: Νύχτα τρόμου στο Halloween – Πυροβολισμοί με 1 νεκρό και δεκάδες τραυματίες σε Σικάγο και Κάνσας

Πραγματική νύχτα τρόμου έζησαν στο Halloween δεκάδες Αμερικανοί πολίτες σε δύο διαφορετικά περιστατικά σε Κάνσας και Σικάγο στις ΗΠΑ, με απολογισμό ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες.

Μεταξύ πέντε και επτά άτομα δέχτηκαν πυροβολισμούς και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που εκδηλώθηκε σε ένα σπίτι στο Κάνσας Σίτι, όπου περίπου 70 με 100 έφηβοι συμμετείχαν σε πάρτυ το βράδυ της Δευτέρας, ανακοίνωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Καρλ Όουκμαν.

Κάποια πρόσωπα, άγνωστα στους ιδιοκτήτες του σπιτιού, ξεκίνησαν να πυροβολούν όταν κλήθηκαν να φύγουν από το σπίτι, είπε ο Όουκμαν στους δημοσιογράφους.

Στο Σικάγο, 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά και ένας έφηβος, τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς από διερχόμενο αυτοκίνητο, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θανάτους, ανακοίνωσε η αστυνομία του Σικάγο. Επτά από τους τραυματίες, ανάμεσά τους και τρεις ανήλικοι, βρίσκονται είτε σε σοβαρή είτε σε κρίσιμη κατάσταση.

(New York Post):Over 20 people injured in separate #Halloween night mass shootings in #Chicago, Kansas : The group of victims were gathered at the corner, possibly for a vigil, when up to two shooters from inside a passing .. https://t.co/CygiZNrvbu