Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ανατολικές ΗΠΑ, από τους οποίους 8 στην πολιτεία Κεντάκι, η οποία πλήττεται από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν θανατηφόρες πλημμύρες, αναγκάζοντας τις αρχές να κινητοποιήσουν τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι χάσαμε τουλάχιστον οκτώ κατοίκους του Κεντάκι εξαιτίας αυτού του μετεωρολογικού επεισοδίου», δήλωσε χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Άντι Μπεσίαρ.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, στην πλειονότητά τους οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρέθηκαν παγιδευμένοι μέσα στα οχήματά τους, που παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά, ανάμεσά τους μητέρα με το παιδί της.

«Θεωρούμε πως ο αριθμός αυτός (σ.σ. των νεκρών) θα αυξηθεί», προειδοποίησε ο κυβερνήτης Μπεσίαρ, καθώς πάνω από 1.000 άνθρωποι διασώθηκαν μέσα σε 24 ώρες αφού χτύπησε η «φυσική καταστροφή» το Κεντάκι (κεντροανατολικά), όπου κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Παρότρυνε τους κατοίκους να αποφεύγουν «να κυκλοφορούν στους δρόμους».

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Ατλάντα, στην Τζόρτζια (νοτιοανατολικά), εξαιτίας της κακοκαιρίας. Ο θάνατος προκλήθηκε από «εξαιρετικά μεγάλο» δέντρο που ξεριζώθηκε κατά τη διάρκεια καταιγίδας κι έπεσε σε σπίτι χθες το πρωί, σύμφωνα με αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή, τον πυραγό Σκοτ Πάουελ, τον οποίο επικαλέστηκε ο Τύπος.

Τομείς των κεντρικών και των βόρειων ΗΠΑ πλήττονται από κύμα ψύχους, βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο που εξέδωσε χθες Κυριακή η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), «μάζα αρκτικού αέρα, εξαιρετικά ψυχρού, θα φθάσει στις κεντρικές ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας επεισόδιο ψύχους-ρεκόρ»: οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν ως ακόμη και στους -51 ° Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

