Τουλάχιστον μία γυναίκα σκοτώθηκε και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν Ισραηλινοί στρατιώτες στο νότιο Λίβανο άνοιξαν πυρ σήμερα εναντίον ανθρώπων που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στην πόλη Χούλα κοντά στα σύνορα, παρά την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το κρατικό λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σήμερα νέες αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, με στόχο στρατιωτικές θέσεις της Χεζμπολάχ, όπου βρίσκονταν εκτοξευτήρες ρουκετών και όπλα.

Τα συμβάντα αυτά έρχονται μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα εντάσεων στον Λίβανο, καθώς σε δύο μέρες λήγει η προθεσμία της 18ης Φεβρουαρίου για αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο, όπως ορίζει η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ/Χεζμπολάχ.

Σε ομιλία του σήμερα ο Ναΐμ Κάσεμ, ηγέτης του ένοπλου σιιτικού κινήματος δήλωσε ότι εναπόκειται στη λιβανική κυβέρνηση να ασκήσει πιέσεις στο Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότιο Λίβανο έως την προθεσμία της Τρίτης 18 Φεβρουαρίου, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν έχει «κανένα πρόσχημα» να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία σε οποιοδήποτε σημείο στο νότιο Λίβανο.

Ο Κάσεμ είπε ότι οποιαδήποτε ισραηλινή στρατιωτική παρουσία σε λιβανικό έδαφος μετά τις 18 Φεβρουαρίου θα αντιμετωπιστεί ως κατοχική δύναμη. «Όλοι γνωρίζουν πώς αντιμετωπίζεται μια κατοχή», είπε, χωρίς να απειλήσει ρητά ότι η Χεζμπολάχ θα ξαναρχίσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Σήμερα το απόγευμα, σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως «πριν λίγο, (ο στρατός) πραγματοποίησε βάσει πληροφοριών πλήγματα ακριβείας σε στρατιωτικές τοποθεσίες στο λιβανικό έδαφος όπου βρίσκονταν εκτοξευτήρες ρουκετών και όπλα, όπου είχαν εντοπιστεί δραστηριότητες της Χεζμπολάχ». Δεν διευκρίνισε την τοποθεσία των πληγμάτων.

Το λιβανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν τρεις επιδρομές στην κοιλάδα Μπεκάα στον ανατολικό Λίβανο. «Εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν δύο πλήγματα στα περίχωρα του χωριού Χαρμπάτα και ένα τρίτο πλήγμα στο χωριό», που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μπεκάα.

Παρόμοια πλήγματα εξαπολύει ο ισραηλινός στρατός τις τελευταίες μέρες.

Οι εχθροπραξίες στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου ξεκίνησαν λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας με την Χεζμπολάχ να αναφέρει ότι οι επιθέσεις της στο Ισραήλ γίνονταν προς υποστήριξη στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών πέρσι τον Σεπτέμβριο έφερε δύο μήνες ολομέτωπου πολέμου με σφοδρά πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο, με τον πόλεμο να λήγει στις 27 Νοεμβρίου με συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των εμπόλεμων μερών.

Με βάση τη συμφωνία, ο ισραηλινός στρατός θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρώσει την αποχώρησή του από τον νότιο Λίβανο, όπου μόνο ο λιβανικός στρατός και οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ θα επιτρέπεται να βρίσκονται. Οι ΗΠΑ όμως, χώρα που μετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης της εκεχειρίας, ανέφεραν ότι η αποχώρηση πήρε παράταση μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο πηγές στο Reuters την περασμένη εβδομάδα τόνισαν ότι ο ισραηλινός στρατός έχει ζητήσει να κρατήσει στρατεύματα σε πέντε θέσεις στο νότιο Λίβανο και πέραν της ημερομηνίας αυτής. Ισραηλινά μμε μετέδωσαν την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν μια «μακροπρόθεσμη» παρουσία ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο.

Σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου έπειτα από μια συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ, δήλωσε πως το Ισραήλ θα κάνει «αυτό που πρέπει να κάνει» προκειμένου να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. «Η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί, και το Ισραήλ θα προτιμούσε ο λιβανικός στρατός να αναλάβει, αλλά κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει πως το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει προκειμένου να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός και να προασπιστούμε την ασφάλειά μας», είπε ο Νετανιάχου.

Μέσα στο κλίμα αυτό, την περασμένη εβδομάδα, οι αρχές του Λιβάνου απαγόρευσαν την άφιξη ιρανικών πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου μετά τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί πολιτικά αεροσκάφη για να μεταφέρει μετρητά στη Βηρυτό για να εξοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Στη δήλωσή του σήμερα που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Manar της Χεζμπολάχ, ο Κάσεμ τόνισε επίσης ότι η απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης να απαγορεύσει τις ιρανικές πτήσεις ελήφθη «κατόπιν εντολής του Ισραήλ».

Υποστηρικτές της Χεζμπολάχ πραγματοποίησαν διαδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες κατά αυτής της απαγόρευσης, αποκλείοντας δρόμους που οδηγούν στο διεθνές αεροδρόμιο λιβανικής πρωτεύουσας.

Στο πλαίσιο των διαδηλώσεων αυτών την Παρασκευή, ο απερχόμενος αναπληρωτής διοικητής της UNIFIL τραυματίστηκε όταν η αυτοκινητοπομπή, που μετέφερε μέλη των ειρηνευτικών δυνάμεων στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, «δέχθηκε βίαιη επίθεση» σε δρόμο που είχε αποκλειστεί από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ κοντά στη Βηρυτό.

Οι λιβανικές αρχές συνέλαβαν πάνω από 25 ανθρώπους στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση αυτή.

Η Χεζμπολάχ καταδίκασε σήμερα την επίθεση αυτή κατά της οχηματοπομπής της δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL), που όπως δήλωσε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έγινε «σύμφωνα με αναφορές, από ομάδα υποστηρικτών της Χεζμπολάχ».

Χθες Σάββατο μια άλλη διαδήλωση της Χεζμπολάχ έξω από το αεροδρόμιο, αντιμετωπίστηκε με δακρυγόνα από λιβανικές δυνάμεις.

Ο Κάσεμ ζήτησε επίσης σήμερα μεγάλη προσέλευση στην κηδεία που έχει προγραμματιστεί στη Βηρυτό στις 23 Φεβρουαρίου του Χασάν Νασράλα, του ηγέτη της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Επί μακρόν κυρίαρχη δύναμη στην πολιτική σκηνή του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ, αφού η ηγεσία του κινήματος αποδεκατίστηκε σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, η πτώση του καθεστώτος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, έχει προκαλέσει πλήγμα στη γραμμή εφοδιασμού της οργάνωσης με οπλικά συστήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

