Ο Στάρμερ δηλώνει «έτοιμος» να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία για την προστασία της ειρήνης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε χθες Κυριακή διατεθειμένος να δώσει διαταγή να αναπτυχθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του στην Ουκρανία, αν θεωρηθεί απαραίτητο για να εγγυηθούν την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης.

«Το ΗΒ είναι έτοιμο να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην επιτάχυνση του έργου για να παρασχεθούν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία», κάτι που «σημαίνει επίσης ότι είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να συνεισφέρουμε (...) δικά μας στρατεύματα στο πεδίο αν είναι απαραίτητο», έγραψε ο κ. Στάρμερ στην εφημερίδα Daily Telegraph, τονίζοντας πως δεν κάνει αυτή την τοποθέτηση «ελαφρά». «Αισθάνομαι βαθιά την ευθύνη που συνεπάγεται η πιθανή αποστολή Βρετανών στρατιωτών σε κίνδυνο».

Ο Στάρμερ σημείωσε ακόμη ότι η εξασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία είναι «απαραίτητη για να αποτρέψουμε τον Πούτιν από περαιτέρω επιθετικότητα στο μέλλον».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Κάθε ρόλος που συμβάλλει στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας συμβάλλει στην εγγύηση της ασφάλειας της ηπείρου μας και της ασφάλειας αυτής της χώρας».

Ο τερματισμός του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία «όταν έρθει, δεν μπορεί να αποτελέσει απλώς μια προσωρινή παύση πριν ο Πούτιν επιτεθεί ξανά», τόνισε ο Στάρμερ.

Τα στρατεύματα του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μαζί με στρατιώτες άλλων ευρωπαϊκών κρατών κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η ανακοίνωση του Στάρμερ έρχεται μετά τη δήλωση του πρώην επικεφαλής του στρατού, Ρίτσαρντ Ντάνατ, στο BBC ότι ο βρετανικός στρατός είναι «τόσο εξαντλημένος» που δεν θα μπορούσε να ηγηθεί οποιασδήποτε μελλοντικής ειρηνευτικής αποστολής στην Ουκρανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει προηγουμένως μόνο υπαινιχθεί ότι τα βρετανικά στρατεύματα θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην προστασία της Ουκρανίας μετά την κατάπαυση του πυρός. Σημειώνεται ότι πρόκειται να επισκεφθεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον αργότερα αυτό το μήνα και δήλωσε ότι «η εγγύηση ασφαλείας των ΗΠΑ είναι απαραίτητη για μια διαρκή ειρήνη, επειδή μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να αποτρέψουν τον Πούτιν από το να επιτεθεί ξανά».

Στο μεταξύ, ο Στάρμερ συναντάται με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ανταποκρινόμενος στις ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ προχωρούν με τη Ρωσία σε ειρηνευτικές συνομιλίες που θα αποκλείσουν την ήπειρο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σχεδιάζει να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους στη Σαουδική Αραβία αύριο, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το Σάββατο, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλλογκ, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να συμβουλεύονται μόνο και να μην λαμβάνουν μέρος σε οποιεσδήποτε συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Ανώτερη ουκρανική κυβερνητική πηγή δήλωσε στο BBC την Κυριακή ότι το Κίεβο δεν έχει προσκληθεί στις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Ο Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε ότι είχε μια μακρά συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι οι διαπραγματεύσεις για να σταματήσει ο «γελοίος πόλεμος» στην Ουκρανία θα ξεκινήσουν «αμέσως». Ύστερα την ίδια μέρα ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την επικοινωνία του με τον Πούτιν.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει τον Ζελένσκι να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Είπε επίσης ότι θα επιτρέψει στα ευρωπαϊκά κράτη να αγοράσουν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία.

Ερωτηθείς από το BBC σχετικά με το χρονοδιάγραμμά του για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ είπε μόνο ότι «εργαζόμαστε για να το πετύχουμε» και επέρριψε την ευθύνη για τον πόλεμο στις πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης για την Ουκρανία.

Γράφοντας στην Telegraph, ο Στάρμερ δήλωσε ότι «η ειρήνη δεν μπορεί να έρθει με οποιοδήποτε κόστος» και ότι «η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι αυτών των διαπραγματεύσεων, επειδή οτιδήποτε άλλο θα έκανε αποδεκτή τη θέση του Πούτιν ότι η Ουκρανία δεν είναι πραγματικό έθνος».

Ο Στάρμερ σημείωσε ότι η πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι «μη αναστρέψιμη» και ότι τα ευρωπαϊκά κράτη «πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές μας δαπάνες και να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο» στη συμμαχία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δαπανά επί του παρόντος περίπου το 2,3% του ΑΕΠ για την άμυνα και έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό 2,5% του ΑΕΠ, χωρίς να δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα γι' αυτό.

Ο Τραμπ από τη μεριά του έχει ζητήσει από τα μέλη του ΝΑΤΟ να δαπανούν το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να δαπανούν πάνω από 3%.

