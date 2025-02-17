Για την Ουκρανία, αλλά χωρίς την Ουκρανία σε Παρίσι και Ριάντ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Σύνοδο Κορυφής συγκαλεί σήμερα εκτάκτως στο Παρίσι ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συνεχίζοντας τον αγώνα δρόμου της Ευρώπης, προκειμένου να κερδίσει πίσω το χαμένο έδαφος και να καταφέρει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για την Ουκρανία, από το οποίο παραμένει αποκλεισμένη.

Εκτός από τη Γαλλία, το παρών θα δώσουν Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία και Δανία, η οποία θα εκπροσωπεί της χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας. Παρόντες θα είναι επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, καθώς επίσης και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Την ίδια στιγμή, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, αναμένεται να εκκινήσουν της Τρίτη οι συζητήσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Μόσχα.

Η Γηραιά Ήπειρος καλείται, άμεσα, να… ξυπνήσει αφού η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούσαν ως εγγυήτρια δύναμη της ευρωπαϊκής ασφάλειας ολοκληρώνει τον κύκλο της.

Το πρώτο μήνυμα οι Ευρωπαίοι ηγέτες το έλαβαν ήδη από την επανεκλογή Ντόναλντ Τραμπ και τις πρώτες ώρες επιστροφής του στο Οβάλ Γραφείο, το επόμενο – καθοριστικό – μήνυμα ήταν η τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώ το τελευταίο ηχηρό καμπανάκι σήμανε στο Μόναχο την περασμένη Παρασκευή, όταν ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς, τους παρέδιδε μαθήματα δημοκρατίας.

Οι Ευρωπαίοι φοβούνται, πως η Ρωσία δεν στοχεύει απλώς στην ουδετερότητα της Ουκρανίας αλλά σε μία συμφωνία παρόμοια με εκείνη το 1945 στη Γιάλτα, όπου ο κόσμος μοιράστηκε σε σφαίρες επιρροής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σοβιετική Ένωση και η μοίρα του καθορίστηκε.

Αποκλεισμένοι από τις συνομιλίες στο Ριάντ, οι Ευρωπαίοι είναι αναγκασμένοι να δώσουν ραντεβού στη γαλλική πρωτεύουσα. Εκτός από την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από το έλλειμμα θα συζητήσουν πώς μπορούν προσφέρουν στην Ουκρανία αξιόπιστες αμυντικές δυνατότητες - με το σχέδιο αυτόματης ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση παραβίασης της εκεχειρίας από τη Ρωσία να είναι στο τραπέζι.

«Πιστεύουμε ότι, ως συνέπεια της επιτάχυνσης στο Ουκρανικό, αλλά και ως συνέπεια όσων λένε στελέχη της αμερικανικής ηγεσίας, υπάρχει ανάγκη οι Ευρωπαίοι να κάνουμε περισσότερα, καλύτερα και με συνεκτικό τρόπο για τη συλλογική μας ασφάλεια», τόνιζε την Κυριακή σύμβουλος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Με στόχο να καθοριστεί τι μπορούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι για τους ίδιους, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα The Telegraph δηλώνει έτοιμος το Ηνωμένο Βασίλειο να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, εάν χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή στο Ριάντ για τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών - Ρωσίας για την Ουκρανία καταφτάνουν ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μάικ Γουόλς και ο ειδικός απεσταλμένος της χώρας, Στιβ Γουίτκοφ.

Αν και τα μέλη της ρωσικής αντιπροσωπείας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας τονίζεται πως «ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν για την αποκατάσταση του αμοιβαίου σεβασμού του διακρατικού διαλόγου σύμφωνα με τον τόνο που έθεσαν οι πρόεδροι (Τραμπ – Πούτιν)».

Από τις συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία αποκλεισμένη παραμένει η Ουκρανία με τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να επαναλαμβάνει για δεύτερη φορά σε τρία 24ωρα ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν «θα κηρύξει πόλεμο στο ΝΑΤΟ ακόμη και φέτος το καλοκαίρι» στην περίπτωση που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αποσύρει την αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.