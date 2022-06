ΗΠΑ: Δραπέτης σκοτώθηκε σε συμπλοκή με αστυνομικούς -Είναι ύποπτος για το φόνο πενταμελούς οικογένειας

Ένας άνδρας που δραπέτευσε από φυλακή του Τέξας τον Μάιο, έπεσε νεκρός σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς λίγες ημέρες αφότου, όπως πιστεύεται, σκότωσε μια πενταμελή οικογένεια στο εξοχικό της, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Αστυνομικοί από το Τζόρνταντον, μια κωμόπολη στα νότια του Σαν Αντόνιο, εντόπισαν την Πέμπτη τον Γκονζάλο Λόπεζ, 46 ετών, να οδηγεί ένα φορτηγάκι που είχε κλέψει από την οικογένεια. Κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα τοποθετώντας καρφιά στον δρόμο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών με τον Λόπεζ, ο οποίος είχε στην κατοχή του ένα επιθετικό τουφέκι AR-15 και ένα πιστόλι, όπως ανέφερε ο Τζέισον Κλαρκ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης του Τέξας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Θα σας πω ότι ανασαίνουμε με ανακούφιση επειδή ο Λόπεζ δεν μπορεί πια να κυνηγήσει οποιονδήποτε άλλον», πρόσθεσε ο Κλαρκ, σημειώνοντας ότι δεν τραυματίστηκε κανένας αστυνομικός από τους πυροβολισμούς.

Gonzalo Lopez was serving two life sentences when he escaped nearly three weeks ago. Officials say he's affiliated with the Mexican Mafia. https://t.co/v3LIUHLjCZ