Δικαστήριο της Βοστώνης μπλόκαρε προσωρινά την απαγόρευση της κυβέρνησης Τραμπ να απαγορεύσει στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ να εγγράφει ξένους φοιτητές, λίγες ώρες αφότου το πανεπιστήμιο μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ.

Η δικαστής Άλισον Μπάροους, την οποία είχε διορίσει ο Δημοκρατικός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, έκρινε ότι το Χάρβαρντ έδειξε ότι με την απαγόρευση θα μπορούσε να υποστεί ζημιά προτού να του δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσει πλήρως τη θέση του. Η Μπάροους μπλόκαρε για 15 ημέρες την εφαρμογή της κυβερνητικής απόφασης και όρισε νέες ακροάσεις στις 27 και 29 Μαΐου για να εξετάσει τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνουν.

Η δικαστική απόφαση δίνει μια προσωρινή ανάσα στους χιλιάδες αλλοδαπούς φοιτητές του Χάρβαρντ που θα αναγκάζονταν είτε να μεταπηδήσουν σε άλλα πανεπιστήμια είτε να επιστρέψουν στις χώρες τους, εφόσον εφαρμοστεί η πολιτική του Λευκού Οίκου. Το Χάρβαρντ λέει ότι η πολιτική αυτή είναι μια προσπάθεια «αντιποίνων» επειδή αρνήθηκε «να παραδώσει την ακαδημαϊκή ανεξαρτησία τους».

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να ασκήσει έφεση στην απόφαση της Μπάροους.

Υπενθυμίζεται πως το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ την Παρασκευή μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ για την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ να μπλοκάρει τη δυνατότητά του να κάνει εγγραφές διεθνών φοιτητών.

Στη μήνυση που κατατέθηκε την Παρασκευή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης, το Χάρβαρντ χαρακτηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης «κατάφωρη παραβίαση» του Συντάγματος των ΗΠΑ και άλλων ομοσπονδιακών νόμων με «άμεση και καταστροφική επίδραση» στο πανεπιστήμιο και σε περισσότερους από 7.000 κατόχους βίζας.

«Με μια μόνο κίνηση, η κυβέρνηση επιδίωξε να διαγράψει το ένα τέταρτο του φοιτητικού σώματος του Χάρβαρντ, διεθνών φοιτητών που συμβάλλουν σημαντικά στο Πανεπιστήμιο και την αποστολή του», δηλώνει το Χάρβαρντ.

«Είναι η τελευταία πράξη της κυβέρνησης σε σαφή αντίποινα για την άσκηση των δικαιωμάτων του Χάρβαρντ από την Πρώτη Τροπολογία για την απόρριψη των απαιτήσεων της κυβέρνησης για έλεγχο του αυτοδιοίκητου, του προγράμματος σπουδών και της «ιδεολογίας» του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών του Χάρβαρντ», πρόσθεσε το πανεπιστήμιο.

Την Πέμπτη η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι θα εμποδίσει τους νυν και μελλοντικούς διεθνείς φοιτητές να φοιτούν στο φημισμένο πανεπιστήμιο.

Η κυβέρνηση ενημέρωσε το Χάρβαρντ ότι προβαίνει σε αυτή την ενέργεια στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας για το πανεπιστήμιο από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ανέφεραν οι ΝΥΤ, επικαλούμενη τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μια επιστολή που έστειλε στο πανεπιστήμιο η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Η υπουργός προσέθεσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκέφτεται να προχωρήσει σε παρόμοιες ενέργειες και σε άλλα πανεπιστήμια.

Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS) δήλωσε τη Δευτέρα ότι βάζει τέλος στις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων προς το Πανεπιστήμιο, λέγοντας ότι το ίδρυμα δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει την αντισημιτική παρενόχληση και τις εθνοτικές διακρίσεις στην πανεπιστημιούπολη.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ έχει παγώσει ή τερματίσει ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και συμβάσεις για το πανεπιστήμιο αξίας σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.