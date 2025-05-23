Οι αλλοδαποί φοιτητές σύντομα θα απαγορευθούν στο Χάρβαρντ καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την επίθεσή της κατά του περίβλεπτου αμερικανικού πανεπιστημίου, κατηγορώντας το ότι ευνοεί τον αντισημιτισμό και ότι έχει σχέσεις με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

Η απόφαση ελήφθη αφού το Χάρβαρντ αρνήθηκε να δώσει στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας τις πληροφορίες που ζήτησε σχετικά με τους αλλοδαπούς φοιτητές του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πανεπιστημίου, το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 φοίτησαν στο Χάρβαρντ σχεδόν 6.800 αλλοδαποί φοιτητές, (στο 27% του συνολικού αριθμού), οι περισσότεροι από την Κίνα.

Περίπου 1.300 Κινέζοι φοιτητές είναι τώρα εγγεγραμμένοι στο Χάρβαρντ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, και εκατοντάδες χιλιάδες φοιτούν σε άλλα πανεπιστήμια σε μια χώρα που θεωρούνταν από πολλούς στην Κίνα ως σύμβολο ακαδημαϊκής ελευθερίας και αυστηρότητας.

Το ΚΚΚ ασκεί σφιχτό έλεγχο σε πολλές πλευρές της κινεζικής κοινωνίας, μεταξύ των οποίων η ανώτατη εκπαίδευση, και πολλοί Κινέζοι φοιτητές επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό.

Την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης κατήγγειλε σήμερα το Πεκίνο.

«Η Κίνα ήταν πάντοτε αντίθετη με την πολιτικοποίηση της εκπαιδευτικής συνεργασίας», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ σε συνέντευξη Τύπου. «Το μέτρο που έλαβε η αμερικανική πλευρά το μόνο που θα κάνει είναι να υπονομεύσει τη διεθνή εικόνα και φήμη των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε.

Εκτός από την πλειοψηφία των Κινέζων φοιτητών, το Χάρβαρντ έχει επίσης φοιτητές από τον Καναδά, την Ινδία, τη Νότια Κορέα, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη και την Ιαπωνία.

Η Γερμανίδα υπουργός Έρευνας Ντοροτέ Μπαρ μίλησε σήμερα για «μία πολύ, πολύ κακή απόφαση» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ανακληθεί.

Η αμερικανική απόφαση, που είναι ένα πολύ σκληρό χτύπημα για τα οικονομικά και την ακτινοβολία του Χάρβαρντ, «είναι η πιο πρόσφατη μιας σειράς αντιποίνων και κατάφωρου αυταρχισμού εις βάρος του πιο παλιού θεσμού ανώτατης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ», κατήγγειλε η Αμερικανική Ένωση Πανεπιστημιακών Καθηγητών (AAUP) στο Χάρβαρντ.

Το πανεπιστήμιο έχει καταθέσει αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απόφασή της να σταματήσει τις χορηγίες τονίζοντας ότι είναι δεσμευμένο στην αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και ότι έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η πανεπιστημιούπολή του είναι ασφαλής και υποδέχεται θερμά τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

