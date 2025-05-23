ΗΠΑ - Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο 5ος γύρος συνομιλιών

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή ο πέμπτος γύρος συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με τη μεσολάβηση του Ομάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Μπιν Χαμάντ αλ Μπουσαϊντί ανακοίνωσε ότι ο πέμπτος γύρος συνομιλιών Ιράν και ΗΠΑ στη Ρώμη ολοκληρώθηκε «με μερική, άλλα όχι οριστική πρόοδο».

Τόνισε ότι ελπίζει να διευκρινιστούν τα υπόλοιπα ζητήματα τις επόμενες ήμερες, ώστε «να υπάρξει πρόοδος προς τον κοινό στόχο της επίτευξης βιώσιμης και έντιμης συμφωνίας».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε από πλευράς του ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι περίπλοκες, και χρειάζονται περισσότερες διαβουλεύσεις.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι «τώρα, έχει διαμορφωθεί μια καλύτερη και σαφέστερη κατανόηση των θέσεών μας με την αμερικανική πλευρά και οι δύο πλευρές μεταφέρουν τις προτάσεις και τις ιδέες που έχουν τεθεί στις πρωτεύουσές τους για περαιτέρω εξέταση».

«Σήμερα, και ιδίως υπό το πρίσμα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν και των λύσεων που πρότεινε το Ομάν για την άρση των εμποδίων, υπάρχει πιθανότητα προόδου» επισήμανε μάλιστα ο Αραγτσί σύμφωνα με το IRNA.

Ιρανική πηγή, κοντά στην ομάδα διαπραγματεύσεων, δήλωσε στο Reuters ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αναμένεται να συνεχιστούν. Η ημερομηνία και ο τόπος θα αποφασιστούν από το Ομάν, διευκρίνισε.

Η επιστροφή των δύο χωρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων γίνεται καθώς και οι δύο προβάλλουν δημοσίως τη διαφωνία τους επί του ευαίσθητου ζητήματος του εμπλουτισμού ουρανίου.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγείται των συνομιλιών από την πλευρά της Ουάσινγκτον, έκρινε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να επιτρέψουν ούτε 1% δυνατότητας εμπλουτισμού» ουρανίου στο Ιράν.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει δυνατότητα εμπλουτισμού, καθώς αυτό θα το καθιστούσε δυνητικά πυρηνική δύναμη», επιχειρηματολόγησε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.