ΟΗΕ: Απαιτεί από το Ισραήλ να επιτραπεί άμεσα η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Όλη η βοήθεια που έχει εγκριθεί μέχρι τώρα αντιστοιχεί σε ένα κουταλάκι του γλυκού, όταν απαιτείται ένας κατακλυσμός υποστήριξης», δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Οι ανάγκες είναι τεράστιες και τα εμπόδια συντριπτικά». Επιβάλλονται αυστηρές απαγορεύσεις βασικών προμηθειών και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, σημειώνει.

«Την ίδια ώρα, η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ εντείνεται με φρικτά επίπεδα θανάτου και καταστροφής.Τα τέσσερα πέμπτα της Λωρίδας της Γάζας αποτελούν απαγορευμένη ζώνη για τον πληθυσμό της».

Καλεί σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός, άμεση απελευθέρωση των ομήρων και πλήρη ανθρωπιστική πρόσβαση. Ο ΟΗΕ διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, τα δίκτυα διανομής και τις σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες, αναφέρει ο Γκουτέρες. Υπάρχουν εφόδια ισοδύναμα με 9.000 φορτηγά.

