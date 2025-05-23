ΗΠΑ - Χάρβαρντ: Μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ για το μπλόκο στις εγγραφές διεθνών φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ την Παρασκευή μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ για την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ να μπλοκάρει τη δυνατότητά του να κάνει εγγραφές διεθνών φοιτητών.

Στη μήνυση που κατατέθηκε την Παρασκευή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης, το Χάρβαρντ χαρακτηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης «κατάφωρη παραβίαση» του Συντάγματος των ΗΠΑ και άλλων ομοσπονδιακών νόμων με «άμεση και καταστροφική επίδραση» στο πανεπιστήμιο και σε περισσότερους από 7.000 κατόχους βίζας.

«Με μια μόνο κίνηση, η κυβέρνηση επιδίωξε να διαγράψει το ένα τέταρτο του φοιτητικού σώματος του Χάρβαρντ, διεθνών φοιτητών που συμβάλλουν σημαντικά στο Πανεπιστήμιο και την αποστολή του», δηλώνει το Χάρβαρντ.

«Είναι η τελευταία πράξη της κυβέρνησης σε σαφή αντίποινα για την άσκηση των δικαιωμάτων του Χάρβαρντ από την Πρώτη Τροπολογία για την απόρριψη των απαιτήσεων της κυβέρνησης για έλεγχο του αυτοδιοίκητου, του προγράμματος σπουδών και της «ιδεολογίας» του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών του Χάρβαρντ», πρόσθεσε το πανεπιστήμιο.

Την Πέμπτη η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι θα εμποδίσει τους νυν και μελλοντικούς διεθνείς φοιτητές να φοιτούν στο φημισμένο πανεπιστήμιο.

Η κυβέρνηση ενημέρωσε το Χάρβαρντ ότι προβαίνει σε αυτή την ενέργεια στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας για το πανεπιστήμιο από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ανέφεραν οι ΝΥΤ, επικαλούμενη τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μια επιστολή που έστειλε στο πανεπιστήμιο η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Η υπουργός προσέθεσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκέφτεται να προχωρήσει σε παρόμοιες ενέργειες και σε άλλα πανεπιστήμια.

Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS) δήλωσε τη Δευτέρα ότι βάζει τέλος στις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων προς το Πανεπιστήμιο, λέγοντας ότι το ίδρυμα δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει την αντισημιτική παρενόχληση και τις εθνοτικές διακρίσεις στην πανεπιστημιούπολη.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ έχει παγώσει ή τερματίσει ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και συμβάσεις για το πανεπιστήμιο αξίας σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

