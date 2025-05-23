Στην πριγκίπισσα Ελισάβετ του Βελγίου, τη μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Φιλίππου, θα απαγορευτεί να συνεχίσει τις σπουδές της στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Χάρβαρντ; Το βελγικό βασιλικό παλάτι δήλωσε σήμερα ότι «παρακολουθεί από κοντά» την κατάσταση, ακόμα και αν μοιάζει προς το παρόν πρόωρο να ανησυχήσει.

Η Ελισάβετ, 23 ετών, η μεγαλύτερη από τα τέσσερα παιδιά του βασιλικού ζεύγους και πρώτη τη τάξη στη διαδοχή του θρόνου, παρακολουθεί αυτή τη στιγμή ένα μάστερ Δημόσιας Πολιτικής στη σχολή Harvard Kennedy School του διάσημου πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης (βορειοανατολικές ΗΠΑ). Ολοκληρώνει το πρώτο έτος των σπουδών και της απομένει άλλο ένα.

Επομένως, ενδεχομένως επηρεάζεται από την ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης να απαγορεύσει την υποδοχή ξένων φοιτητών στο Χάρβαρντ.

«Πολλά μπορούν να συμβούν μεταξύ της ανακοίνωσης μιας τέτοιας απόφασης και της υλοποίησής της», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μια εκπρόσωπος Τύπου του βασιλικού παλατιού.

«Όμως παρακολουθούμε όλο αυτό από κοντά, αναλύουμε τον αντίκτυπο αυτής της απόφασης», συμπλήρωσε.

Στις ΗΠΑ, η διοίκηση Τραμπ κατηγορεί το περίβλεπτο πανεπιστήμιο ότι ευνοεί τον αντισημιτισμό και ότι διατηρεί σχέσεις με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας.

Απέναντι στην πρόθεσή της να απαγορεύσει τους ξένους φοιτητές στο πανεπιστήμιο αυτό, το Χάρβαρντ απάντησε προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη. Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα κατέθεσε αγωγή σήμερα ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Μασαχουσέτης, κατηγορώντας την αμερικανική κυβέρνηση ότι θέλει να «ελέγξει» τη διοίκησή του και τα προγράμματά του.

Αφού ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή της παίρνοντας το απολυτήριο Λυκείου στην Ουαλία το 2020, η πριγκίπισσα Ελισάβετ πέρασε έναν χρόνο στη βασιλική στρατιωτική Σχολή των Βρυξελλών σπουδάζοντας κοινωνικές και στρατιωτικές επιστήμες.

Κατόπιν, επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να σπουδάσει επί τρία χρόνια ιστορία και πολιτικές επιστήμες στο Lincoln College του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, προτού πάει στις ΗΠΑ και ξεκινήσει στο Χάρβαρντ ένα μεταπτυχιακό τον Σεπτέμβριο του 2024.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

