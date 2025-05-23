Ουκρανία: Ανακοίνωσε ότι χτύπησε κρίσιμης σημασίας εργοστάσιο μπαταριών στη Ρωσία

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έπληξε ένα στρατηγικής σημασίας εργοστασιακό συγκρότημα κατασκευής μπαταριών στην περιοχή Λίπετσκ, το οποίο, όπως είπε, προμήθευε τις εταιρείες κατασκευής πυραύλων και βομβών της Ρωσίας.

Σε μια δήλωσή του στο Telegram, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι έπληξε το εργοστάσιο Energiya στην πόλη Γέλετς. «Ένα ακόμη σημαντικό στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα του Ρώσου επιτιθέμενου δέχτηκε επίθεση» τονίζεται.

«Το κλείσιμο της Energiya μπορεί να αφήσει μέρος του στρατιωτικού εξοπλισμού και των όπλων των Ρώσων κατακτητών χωρίς κρίσιμες μπαταρίες», αναφέρεται.

Το Γενικό Επιτελείο δήλωσε ότι οι μπαταρίες του χρησιμοποιήθηκαν σε αεροπορικές βόμβες, πυραύλους κρουζ και τον βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M.

Η Ρωσία εξαπολύει τακτικά ομοβροντίες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία. Το Κίεβο, το οποίο δεν διαθέτει την παραδοσιακή ισχύ πυρός μεγάλου βεληνεκούς της Μόσχας, απάντησε με επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κρούσης εγχώριας κατασκευής.

Πηγή: skai.gr

