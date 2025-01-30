ΗΠΑ: Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική την απαγόρευση όπλων στους ενήλικες κάτω των 20 χρόνων

Αντισυνταγματική έκρινε την απαγόρευση δεκαετιών της αμερικανικής κυβέρνησης στους ομοσπονδιακούς εξουσιοδοτημένους εμπόρους πυροβόλων όπλων να πωλούν όπλα σε ενήλικες κάτω των 21 ετών, εφετείο των ΗΠΑ, επικαλούμενο πρόσφατες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που διευρύνουν τα δικαιώματα όπλων.

Η απόφαση του 5ου Περιφερειακού Εφετείου των ΗΠΑ με έδρα τη Νέα Ορλεάνη αποτελεί την πρώτη φορά που ομοσπονδιακό εφετείο κρίνει ότι η απαγόρευση παραβίαζε το δικαίωμα της οπλοκατοχής που κατοχυρώνεται στη δεύτερη τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Το εφετείο είχε προηγουμένως επικυρώσει την ίδια απαγόρευση το 2012. Αλλά αυτό έγινε πριν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ με πλειοψηφία 6-3 να εκδώσει μια απόφαση ορόσημο το 2022 που καθιέρωσε ένα νέο τεστ για την αξιολόγηση της σύγχρονης νομοθεσίας περί πυροβόλων όπλων.

Στην υπόθεση New York State Rifle & Pistol Association κατά Bruen , το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι σύγχρονοι περιορισμοί στην οπλοκατοχή απαιτούνταν να είναι "συνεπείς με την ιστορική παράδοση αυτού του έθνους όσον αφορά τη ρύθμιση των πυροβόλων όπλων".

Η ομοσπονδιακή απαγόρευση των πωλήσεων σε άτομα κάτω των 21 ετών εγκρίθηκε για πρώτη φορά από το Κογκρέσο το 1968 ως μέρος του νόμου Omnibus για τον έλεγχο του εγκλήματος και τους ασφαλείς δρόμους του.

Μια ομάδα ατόμων ηλικίας μεταξύ 18 και 20 ετών μαζί με ομάδες για τα δικαιώματα των όπλων, το Firearms Policy Coalition και το Ίδρυμα Δεύτερης Τροποποίησης αμφισβήτησαν την απαγόρευση το 2020 και άσκησαν έφεση κατά της απόφασης ενός κατώτερου δικαστηρίου για την επικύρωση των καταστατικών.

Η δικαστής περιφέρειας των ΗΠΑ Έντιθ Τζόουνς, γράφοντας για την επιτροπή τριών δικαστών της Πέμπτης, είπε ότι η απόφαση ήταν λανθασμένη, καθώς τα καταστατικά ήταν "αντισυνταγματικά υπό το φως της ιστορικής παράδοσης του Έθνους μας στη ρύθμιση των πυροβόλων όπλων".

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της θητείας του Δημοκρατικού πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν είχε υπερασπιστεί την απαγόρευση. Ωστόσο, η Τζόουνς είπε ότι προσκόμισε «ελάχιστα» στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα δικαιώματα όπλων ενηλίκων ηλικίας 18 έως 20 ετών περιορίζονταν με παρόμοιο τρόπο κατά την ίδρυση του έθνους το 1700.

«Τελικά, το κείμενο της δεύτερης τροποποίησης περιλαμβάνει άτομα ηλικίας δεκαοκτώ έως είκοσι ετών μεταξύ «του λαού» των οποίων το δικαίωμα να κρατούν και να φέρουν όπλα προστατεύεται», έγραψε η Τζόουνς, η οποία όπως και τα άλλα μέλη της επιτροπής διορίστηκε από Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Ο Μπράντον Κομπς, πρόεδρος του Συνασπισμού Πολιτικής πυροβόλων όπλων, σε μια δήλωση χαρακτήρισε την απόφαση νίκη ενάντια σε «μια ανήθικη και αντισυνταγματική απαγόρευση των όπλων βάσει ηλικίας».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.



Πηγή: skai.gr

