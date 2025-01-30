Λογαριασμός
Τραγωδία στην Ουάσινγκτον: Ο Ryan O' Hara πιλότος του Black Hawk - Άφησε πίσω του παιδί ενός έτους και σύζυγο

Τα δύο αεροσκάφη, στα οποία επέβαιναν συνολικά 67 άτομα, κατέπεσαν μετά τη σύγκρουσή τους στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ

Ryan O' Hara

Τον πιλότο του ελικοπτέρου Black Hawk, το οποίο συγκρούστηκε με το αεροσκάφος της American Airlines πάνω από το αεροδρόμιο «Ρίγκαν» στην Ουάσινγκτον, κατονόμασε ο αμερικανικός στρατός.

Πρόκειται για τον Ryan O' Hara από την Τζόρτζια, πατέρας ενός αγοριού μόλις ενός έτους και σύζυγος.

Ο Ο' Hara ήταν ο επικεφαλής του τριμελούς πληρώματος του ελικοπτέρου Black Hawk, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πετούν και τη νύχτα.

O' Hara

Τα δύο αεροσκάφη, στα οποία επέβαιναν συνολικά 67 άτομα (60 επιβάτες στο αεροπλάνο και 4 πλήρωμα και 3 πλήρωμα στο ελικόπτερο), κατέπεσαν μετά τη σύγκρουσή τους στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ, εκμηδενίζοντας τις όποιες πιθανότητες υπήρχαν για διάσωση επιζώντων.

