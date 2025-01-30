Καραϊβική: Πλοιάρια με 18 σορούς στο αρχιπέλαγος του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις

Τα πτώματα 13 ανθρώπων βρέθηκαν πάνω σε ένα σκάφος, στα ανοιχτά του νησιού Νέβις, στο αρχιπέλαγος του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, πέντε ημέρες αφού εντοπίστηκε μια άλλη λέμβος, με πέντε νεκρούς σε προχωρημένη αποσύνθεση, στα ανοιχτά του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τις αρχές των δύο νησιωτικών χωρών της Καραϊβικής.

Η ακτοφυλακή του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις ανταποκρίθηκε σε ένα σήμα κινδύνου για ένα σκάφος που έπλεε ακυβέρνητο γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας. Ο Κρόμγουελ Χένρι, ο υπαρχηγός της αστυνομίας του αρχιπελάγους που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Γουαδελούπης, είπε ότι όλοι οι επιβαίνοντες ήταν νεκροί. Δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει την ηλικία, το φύλο τους και το από πού προέρχονταν οι άνθρωποι αυτοί.

Το σκάφος ρυμουλκήθηκε μέχρι τον Άγιο Χριστόφορο και οι αρχές ερευνούν την υπόθεση.

Προς το παρόν, είναι πολύ νωρίς για να εξακριβωθεί εάν υπάρχει κάποια σχέση με το σκάφος που βρέθηκε το Σάββατο στο Τρινιντάντ. Τα δύο σκάφη απείχαν μεταξύ τους 1.200 χιλιόμετρα όταν εντοπίστηκαν.

Το Σάββατο, η ακτοφυλακή του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, που βρίσκεται κοντά στη Βενεζουέλα, ενημερώθηκαν από εργαζόμενους στην εξέδρα άντλησης φυσικού αερίου Cassia ότι είδαν ένα πλοιάριο να πλέει ακυβέρνητο στα νοτιοανατολικά του νησιού Τρινιντάντ. Μέσα βρίσκονταν πέντε πτώματα.

Ωστόσο, όταν άρχισε η ρυμούλκηση του σκάφους, που ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, αυτό βυθίστηκε.

«Παρά τις προσπάθειες που έγιναν τις επόμενες ώρες, το πλοιάριο δεν εντοπίστηκε. Υποθέτουμε ότι βυθίστηκε λόγω της πολύ κακής κατάστασής του και των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή» ανέφερε ένας αξιωματικός της ακτοφυλακής, ο Χαντίτζα Λάμι.

Ο αντιπολιτευόμενος βουλευτής Ρουντάλ Μουνιλάλ ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για να εξακριβωθεί πώς χάθηκε το σκάφος, εξαπολύοντας μύδρους για τη δουλειά της ακτοφυλακής. «Είμαστε η μόνη χώρα όπου η ακτοφυλακή χάνει ένα σκάφος με πτώματα. Φαντάζεστε να ήταν ζωντανοί;».

Στην ανακοίνωσή της, η ακτοφυλακή κάνει λόγο για τις «εντυπωσιακές ομοιότητες» της υπόθεσης με ένα άλλο σκάφος που εντοπίστηκε το 2021 στα βορειοανατολικά του Τρινιντάντ. Τότε είχαν βρεθεί μέσα 14 νεκροί σε προχωρημένη αποσύνθεση και ένας σκελετός. Οι αρχές υπέθεσαν ότι το σκάφος αυτό παρασύρθηκε από τα ρεύματα και έφτασε μέχρι εκεί από τα παράλια της Αφρικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

