Ουκρανία: Εννέα νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην πόλη Σούμι

Ρωσικό drone έπληξε μια πολυώροφη πολυκατοικία στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας την Πέμπτη, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας 13, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, δήλωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ωρα με την ώρα λαμβάνουμε ενημερώσεις για την κατάσταση στο Σούμι. Οι εργασίες στο σημείο της πρόσκρουσης ενός ρωσικού "Shahed" (drone) συνεχίζονται», είπε ο Ζελένσκι σε βίντεο.

«Αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό των ρωσικών ενεργειών -- καταστρέφοντας τις ζωές πολλών οικογενειών ενός ολόκληρου κτιρίου. Κάθε τέτοιο χτύπημα χρειάζεται απάντηση από τον κόσμο», είπε. «Ο τρόμος δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητος».

Η Ρωσία εκτόξευσε 81 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές σε επιχειρήσεις και σπίτια σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο ουκρανικός στρατός.

Η αεροπορία κατέρριψε 37 drones, ενώ άλλα 39 δεν έφτασαν στους στόχους τους. Δεν διευκρίνισε τι συνέβη με τα πέντε εναπομείναντα drones.

Ο κυβερνήτης του Σούμι, Βολοντίμιρ Αρτιούχ, που εμφανίζεται σε βίντεο στο Telegram τη νύχτα μπροστά σε έναν γερανό και σωρούς ερειπίων, είπε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανασύρουν κατοίκους από μέρη του κτιρίου.

Η επίθεση κατέστρεψε πέντε διαμερίσματα και προκάλεσε ζημιές σε περισσότερα από 20 αυτοκίνητα, ανέφεραν οι αρχές. Οι φωτογραφίες στο διαδίκτυο έδειχναν συνεργεία έκτακτης ανάγκης να κάνουν ψάχνουν στα ερείπια.

Η περιοχή συνορεύει με την περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, όπου η Ουκρανία εξαπέλυσε επιχείρηση εισβολής τον Αύγουστο του 2024 και δέχεται τακτικές επιθέσεις από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μια επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στη νότια περιοχή της Οδησσού προκάλεσε ζημιές σε μια αποθήκη σιτηρών, ένα νοσοκομείο και δύο ιδιωτικές κατοικίες χωρίς να προκληθούν θύματα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Η Ρωσία αρνείται ότι στόχευσε σκόπιμα αμάχους, αλλά χιλιάδες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν όταν τα στρατεύματα της Μόσχας εξαπέλυσαν μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.