Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποστηρίζουν πλέον «θερμά» τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, προσθέτοντας ότι αν επρόκειτο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κράτος, αυτό θα μπορούσε να γίνει αλλού στην περιοχή και όχι στη Δυτική Όχθη.

«Εκτός αν συμβούν κάποια σημαντικά πράγματα που θα αλλάξουν την κουλτούρα, δεν υπάρχει χώρος για κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Μάικ Χάκαμπι, διορισμένος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Bloomberg από την Ιερουσαλήμ. Πρόσθεσε ότι τέτοιες αλλαγές «πιθανόν δεν θα συμβούν στη διάρκεια της ζωής μας».

Όταν ρωτήθηκε αν η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους εξακολουθεί να αποτελεί στόχο της αμερικανικής πολιτικής, όπως ίσχυε τα τελευταία είκοσι χρόνια, απάντησε: «Δεν νομίζω».

Προσθέτει επίσης ότι δεν θεωρεί πλέον πως η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους αποτελεί στόχο της αμερικανικής πολιτικής.

Ο πρεσβευτής υποστηρίζει ότι δεν είναι απαραίτητο να ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος στη Δυτική Όχθη, επιμένοντας ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μέσω παραχώρησης εδαφών από μια μουσουλμανική χώρα.

Ο Χάκαμπι, 69 ετών, είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ισραήλ. Έχει δηλώσει ότι η αξίωση του Ισραήλ επί της Δυτικής Όχθης είναι πιο ισχυρή από τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μανχάταν και το 2018 έβαλε τούβλα κατά την τελετή έναρξης οικοδόμησης νέου οικιστικού συγκροτήματος στον εποικισμό Εφράτ. lead



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.