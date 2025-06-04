Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν σπίτια και αυτοκίνητα

Δεκάδες Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν σήμερα Τετάρτη σπίτια και αυτοκίνητα στην πόλη Ντέιρ Ντιμπουάν της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με δημοσιεύματα παλαιστινιακών και ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος περιέθαλψε επτά κατοίκους της πόλης Ντέιρ Ντιμπουάν, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από εποίκους. Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA) μεταδίδει πως οι δράστες επιτέθηκαν με πέτρες σε αρκετούς κατοίκους.

Επικαλούμενη πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας, η διαδικτυακή έκδοση της ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ (ynet) αναφέρει πως περίπου 40 νεαροί Ισραηλινοί – ανάμεσά τους μασκοφόροι – μπήκαν στην πόλη Ντέιρ Ντιμπουάν, κοντά στη Ραμάλα. Στην περιοχή εστάλησαν δυνάμεις του ισραηλινού στρατού.

Esta tarde, decenas de colonos israelíes asaltaron la aldea de Deir Dibwan, al este de Ramala. Incendiaron viviendas y vehículos.



El terrorismo de los colonos no es violencia descontrolada. Está respaldado por el Estado. Y es una vía rápida hacia la limpieza étnica. https://t.co/gb2Gxk1ywm — Jara van der Herzog 🦋 (@jaralaia) June 4, 2025

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) σχολίασε ότι διερευνώνται οι αναφορές για την επίθεση.

Η βία στη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, έχει κλιμακωθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε τουλάχιστον 928 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις του ισραηλινού στρατού ή εποίκων στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 33 Ισραηλινοί – άμαχοι και στρατιωτικοί – έχουν βρει τον θάνατο σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια εφόδων του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.