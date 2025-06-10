Τη δική της απάντηση στον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος την περιέγραψε ως «περίεργο» και «θυμωμένο» άτομο για την απόφασή της να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα, έδωσε η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

«Νομίζω ότι ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερες νεαρές θυμωμένες γυναίκες, για να είμαι ειλικρινής», είπε η Τούνμπεργκ καθώς έφτασε στο Παρίσι μετά την απέλασή της από το Ισραήλ. «Ειδικά με όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε περισσότερο».

Η Τούνμπεργκ αναχώρησε από το Τελ Αβίβ το πρωί της Τρίτης με πτήση προς τη Γαλλία, αφού οι ισραηλινές αρχές την προηγούμενη μέρα αναχαίτισαν ένα σκάφος στο οποίο επέβαινε με προορισμό τη Γάζα.

Μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle στα περίχωρα του Παρισιού, η Τούνμπεργκ δήλωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε «μια παράνομη πράξη απαγάγοντάς μας σε διεθνή ύδατα»

Καταδίκασε επίσης τη σιωπή των κυβερνήσεων της ΕΕ σχετικά με την αποστολή και τις κατηγόρησε ότι «συμμετείχαν στη δολοφονία Παλαιστινίων» στέλνοντας στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ.

Η Τούνμπεργκ δήλωσε επίσης ότι ήταν «πολύ ανήσυχη» για τα άλλα μέλη του πλοίου που είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές. «Ακούσαμε διάφορα μηνύματα που επισήμαναν ότι δεν θα τους διευκόλυναν», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι η Τούνμπεργκ συμμετείχε σε αποστολή που διοργάνωσε ο φιλοπαλαιστινιακός Συνασπισμός του Στόλου της Ελευθερίας, η οποία αναχώρησε από την Ιταλία την 1η Ιουνίου για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια σε αμάχους στη Γάζα, η οποία αντιμετωπίζει κρίση πείνας που προκαλείται από τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ εναντίον των μαχητών της Χαμάς στον παράκτιο θύλακα. Η αριστερή Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν επέβαινε επίσης μέσα στο πλοίο.

Ο Τραμπ επέκρινε την Τούνμπεργκ για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας που διεξήγαγε, αποκαλώντας την «περίεργο» και «θυμωμένο» άτομο — και πρότεινε να παρακολουθήσει μαθήματα διαχείρισης θυμού.

Αυτή όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμο και η Γκρέτα Τούνμπεργκ συγκρούονται.

Κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Τραμπ χλεύασε την τότε 16χρονη ακτιβίστρια για το κλίμα, περιγράφοντάς την σαρκαστικά ως «πολύ χαρούμενο νεαρό κορίτσι» αφότου η Τούνμπεργκ εκφώνησε ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη κατηγορώντας τους παγκόσμιους ηγέτες ότι «απογοήτευσαν» τη γενιά της στο θέμα του κλίματος.

Αφού το περιοδικό Time ονόμασε την Τούνμπεργκ ως πρόσωπο της χρονιάς τον Δεκέμβριο του 2019, ο Τραμπ την επιτέθηκε ξανά, προτείνοντάς της να «δουλέψει πάνω στο πρόβλημα διαχείρισης θυμού που έχει».

Πηγή: skai.gr

