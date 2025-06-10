Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις κατά των ακροδεξιών Ισραηλινών υπουργών, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, κατηγορώντας τους για «υποκίνηση βίας» εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, τόνισαν σε κοινή τους ανακοίνωση τα υπουργεία Εξωτερικών των χωρών αυτών.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Μπεν Γκβιρ - έναν έποικο της Δυτικής Όχθης - και στον Ισραηλινό υπουργό Οικονομικών, Σμότριτς.

«Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο Μπεζαλέλ Σμότριτς έχουν υποκινήσει εξτρεμιστική βία και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Αυτές οι ενέργειες είναι απαράδεκτες», δήλωσαν σε κοινή τους ανακοίνωση ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, μαζί με τους υπουργούς Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας και της Νορβηγίας.

Η υποστήριξη «του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων και της ίδρυσης νέων ισραηλινών οικισμών είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη», τόνισαν, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις τους «απαράδεκτες». «Γι' αυτό έχουμε λάβει μέτρα τώρα για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι», συμπλήρωσαν.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ χαρακτήρισε την κίνηση «εξωφρενική», λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει ειδική συνεδρίαση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να αποφασίσει πώς θα απαντήσει στην «απαράδεκτη απόφαση».

Μιλώντας στα εγκαίνια ενός νέου οικισμού στους Λόφους της Χεβρώνας, ο Σμότριτς έδειξε «περιφρόνηση» απέναντι στις κυρώσεις. «Η Βρετανία έχει ήδη προσπαθήσει μία φορά να μας εμποδίσει να εγκατασταθούμε στο λίκνο της πατρίδας μας (…) Είμαστε αποφασισμένοι, αν θέλει ο Θεός, να συνεχίσουμε να χτίζουμε». «Επιβιώσαμε από Φαραώ, θα επιβιώσουμε από τον (σ.σ. Βρετανό πρωθυπουργό)» Κιρ Στάρμερ, αντέδρασε επίσης περιφρονητικά ο Μπεν Γκβιρ.

Στην κοινή ανακοίνωση η Βρετανία επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να συνεχίσει «μια ισχυρή φιλία με τον λαό του Ισραήλ με βάση κοινούς δεσμούς, αξίες και δέσμευση για ασφάλεια και το μέλλον».

«Θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την άμεση απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων από τη Χαμάς, η οποία δεν μπορεί να έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, μια αύξηση της βοήθειας και μια πορεία προς μια λύση δύο κρατών», τονίζεται στην ανακοίνωση. .

Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματίσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλλει η ισραηλινή κυβέρνηση στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας, στο χείλος του λιμού, σύμφωνα με διεθνείς ειδικούς.

Το Λονδίνο ανέστειλε τον περασμένο μήνα τις διαπραγματεύσεις ελεύθερου εμπορίου με το Ισραήλ κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση για «σκανδαλώδεις πολιτικές» της στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Η βρετανική διπλωματία μάλιστα κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή και ανακοίνωσε περαιτέρω κυρώσεις κατά των εποίκων της Δυτικής Όχθης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.