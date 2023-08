ΗΠΑ: Αστυνομικός τραυματίστηκε κάνοντας… τσουλήθρα εν ώρα υπηρεσίας – Δείτε το video

Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο από τη Βοστώνη των ΗΠΑ, στο οποίο φαίνεται ένας αστυνομικός εν ώρα υπηρεσίας να τραυματίζεται κάνοντας… τσουλήθρα σε μία ανακαινισμένη παιδική χαρά. Ειδικότερα, το βίντεο, από τη στιγμή που «ανέβηκε» στα social media, έγινε γρήγορα viral, με πολλούς να αναρωτιούνται αν ο «παιχνιδιάρης» πρωταγωνιστής ήταν όντως αστυνομικός.

Κληθείσα να σχολιάσει το περιστατικό, η δήμαρχος της Βοστώνης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω πώς και τι συνέβη, ούτε τις συνθήκες. Θα το εξετάσω, όμως, όπως επίσης και θα μάθω αν ο αστυνομικός είναι καλά στην υγεία του. Κι αν χρειαστεί να τοποθετηθεί νέα σήμανση στην τσουλήθρα θα γίνει».

Για την ιστορία, σύμφωνα με το CNN, ο αστυνομικός χρησιμοποίησε την ιδιωτική του ασφάλιση για τα τραύματα στο χέρι του και δεν χρέωσε την πόλη. Όπως ανέφερε η αστυνομία της Βοστώνης, ο αστυνομικός -μετά από το περιστατικό- δεν απουσίασε από τα καθήκοντά του και δεν αντιμετωπίζει πειθαρχική δίωξη.

A Boston police officer was injured after a chaotic tumble down a slide on a playground for children at City Hall while on duty. pic.twitter.com/SEJuQmiYK7