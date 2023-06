ΗΠΑ: Αρκούδα βούτηξε στη θάλασσα σε παραλία της Φλόριντα για να... δροσιστεί - Δείτε βίντεο

Έκπληκτοι έμειναν οι επισκέπτες σε παραλία της περιοχής Ντέστιν (Destin) στη Φλόριντα, στον Κόλπο του Μεξικού όταν είδαν μέσα στη θάλασσα να κολυμπάει μια... μαύρη αρκούδα.

Η αρκούδα δείχνει να απολαμβάνει τη βουτιά της στα αναζωογονητικά γαλάζια νερά του Κόλπου, πριν βγει στη γεμάτη με λουόμενους παραλία.

Όσοι βρισκόντουσαν στην παραλία εκείνη την ώρα δεν μπορούσαν να καταλάβουν για τι ζώο πρόκειται καθώς κατευθυνόταν προς τη στεριά αφού πολλοί θα περίμεναν πιθανότατα κάποιο δελφίνι ή καρχαρία παρά μια αρκούδα.

Στη συνέχεια η νεαρή μαύρη αρκούδα, δεν δίστασε να περάσει ανάμεσα από τις ομπρέλες και τις πετσέτες των λουόμενων.

Bear swimming in the Gulf of Mexico today near Destin, Florida 🐻 pic.twitter.com/YyUrULi91p