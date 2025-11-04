Οι αρχές του Νιου Τζέρσεϊ ανταποκρίθηκαν σε απειλές για βόμβες σε εκλογικά τμήματα σε επτά κομητείες, με αποτέλεσμα το προσωρινό κλείσιμο καθώς ξεκινούσε η ψηφοφορία, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα της πολιτείας Μάθιου Πλάτκιν.

Οι απειλές, που εστάλησαν μέσω email, αφορούσαν εκλογικά τμήματα στις κομητείες Bergen, Essex, Mercer, Middlesex, Monmouth, Ocean και Passaic. Οι δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν σε κάθε σημείο και ασφάλισαν τους χώρους, ανέφερε ο Πλάτκιν σε δήλωσή του.

Ορισμένα εκλογικά κέντρα άνοιξαν ξανά, ενώ οι ψηφοφόροι σε άλλα σημεία κατευθύνθηκαν σε κοντινές τοποθεσίες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Οι πολιτειακές αρχές συνεργάζονται με ομοσπονδιακές και τοπικές υπηρεσίες, ενώ ο Πλάτκιν κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.

«Δεν θα ανεχθούμε καμία προσπάθεια παρέμβασης στις εκλογές μας και θα λογοδοτήσει άμεσα όποιος επιχειρήσει να απειλήσει την ασφάλεια ή την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας.





Πηγή: skai.gr

