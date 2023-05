ΗΠΑ: Ανθρωποκυνηγητό στο Τέξας για τον εντοπισμό δράστη πενταπλού φόνου

Η αστυνομία του Τέξας έχει εξαπολύσει από χθες Δευτέρα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός άνδρα που σκότωσε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα παιδί 9 ετών, αφού παραπονέθηκαν για τον θόρυβο που έκανε πυροβολώντας με το τουφέκι του.

Περισσότεροι από 250 τοπικοί και ομοσπονδιακοί πράκτορες αναζητούν τον δράστη, έναν Μεξικανό που έχει ταυτοποιηθεί ως ο Φρανσίσκο Οροπέσα.

Το FBI επιβεβαίωσε χθες ότι εξακολουθεί να αναζητεί τον Οροπέσα και ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν το πένθος των οικογενειών των θυμάτων.

Ο καταζητούμενος θεωρείται ένοπλος και επικίνδυνος και μπορεί «να βρίσκεται οπουδήποτε», προειδοποίησε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ο σερίφης Γκρεγκ Κάπερς που έχει αναλάβει την έρευνα.

Οι αρχές προσφέρουν 80.000 δολάρια για κάθε πληροφορία που θα επιτρέψει τον εντοπισμό αυτού «του τέρατος», όπως τον χαρακτήρισε ο ειδικός πράκτορας του FBI Τζέιμς Σμιθ.

#WANTED Francisco Oropeza, 38. If you see him, please DO NOT approach him. He is considered armed and dangerous. If you have a tip related to the shooting or Oropeza's whereabouts please call the San Jacinto County Sheriff's Office at 936-653-4367. #ClevelandTXshooting pic.twitter.com/OWZvG2nLN4