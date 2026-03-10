Λογαριασμός
ΗΠΑ: Ανοίγει το πρώτο διυλιστήριο πετρελαίου μετά από 50 χρόνια

Το ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ - Στο Μπράουνσβιλ του Τέξας, μία σχετικά μικρή πόλη στο νοτιότερο σημείο της Πολιτείας, στα σύνορα με το Μεξικό 

Διυλιστήριο Τέξας

Όπως αναμενόταν, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκκινούν διαδικασίες εκμετάλλευσης του πετρελαίου που πλέον θα διαθέτει μετά την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προέβη ο ίδιος στην ανακοίνωση:

«Είμαι περήφανος να ανακοινώσω ότι η America First Refining ανοίγει το πρώτο νέο διυλιστήριο πετρελαίου στις ΗΠΑ εδώ και 50 χρόνια, στο Μπράουνσβιλ του Τέξας.», ήταν η ανάρτησή του.

