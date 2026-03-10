ΗΠΑ: Ανοίγει το πρώτο διυλιστήριο πετρελαίου μετά από 50 χρόνια

Όπως αναμενόταν, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκκινούν διαδικασίες εκμετάλλευσης του πετρελαίου που πλέον θα διαθέτει μετά την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προέβη ο ίδιος στην ανακοίνωση:

«Είμαι περήφανος να ανακοινώσω ότι η America First Refining ανοίγει το πρώτο νέο διυλιστήριο πετρελαίου στις ΗΠΑ εδώ και 50 χρόνια, στο Μπράουνσβιλ του Τέξας.», ήταν η ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

