Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, οι εγκαταστάσεις της Saudi Aramco έγιναν στόχος επίθεσης.

Το Ras Tanura, το μεγαλύτερο εγχώριο διυλιστήριο του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, χτυπήθηκε από «άγνωστο» βλήμα, όπως ανέφεραν αρχικά πηγές στο Reuters.

Στη συνέχεια, το υπουργείο Ενέργειας του Ριάντ ανέφερε ότι το πλήγμα προήλθε από drone και δεν έχει επηρεάσει την λειτουργία του διυλιστηρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το χτύπημα δεν προκλήθηκαν ζημιές και δεν υπήρξε διακοπή του εφοδιασμού.

Προχθές, Δευτέρα, ορισμένες λειτουργίες στο διυλιστήριο Ras Tanura διεκόπησαν έπειτα από πλήγμα με drone.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

